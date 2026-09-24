„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

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М айката на Николай Златков - една от жертвите в трагичния случай „Петрохан-Околчица“, излезе с разтърсваща реакция в социалните мрежи, след като лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов заяви, че лично е премахнал възпоменателната плоча на прохода „Петрохан“.

„Има светлина, която не може да бъде съборена“

Ралица Асенова, която бе сред основните инициатори за поставянето на монумента през пролетта, изрази дълбоката си болка от поредното посегателство върху паметта на загиналите.

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

„Откакто тях ги няма, светът става все по-мрачно и злокобно място. Днес посегнаха и на паметната им плоча. Паметта им беше поругавана стотици пъти. Днес и това“, написа Асенова в личния си профил във Facebook.

Въпреки премахването на плочата, тя допълни, че споменът за загиналите не може да бъде заличен с физически действия:

„Но има светлина, която не може да бъде съборена нито угасена. Тя живее в спомена за тях. В добрината им. В обичта, която оставиха след себе си. И колкото по-тъмно става, толкова по-ярко светят те“.

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Слави Трифонов: „Общината не се погрижи, затова се погрижих аз“

Повод за реакцията на майката стана публикация на Слави Трифонов, в която той призна, че е премахнал паметния знак на „Петрохан“. Според него съществуването му е било незаконно и морално недопустимо.

„Това на прохода „Петрохан“ не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество“, написа лидерът на ИТН. Той отправи остри критики към визията на знака - по-специално към изображението на перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож, както и към това, че имената на всички загинали са изписани съвместно.

Трифонов се аргументира и с липсата на официално разрешение от местната власт: „На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е „Петрохан“. Общината не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!!“.

Поставиха паметна плоча за загиналите в "Петрохан-Околчица"

За съпоставка той даде пример с друга паметна плоча, която лично е поставил на плажа край Синеморец в памет на Петър Тодоров и Христо Стефанов, загинали при спасяването на две давещи се деца. Трифонов уточни, че за нея е спазил целия законов ред и е получил предварително одобрение от община Царево.

Хронология на случая „Петрохан-Околчица“

Паметната плоча на прохода „Петрохан“ бе поставена през април 2026 г. Тогава близки, роднини и приятели на шестимата загинали се събраха в района на бившата хижа, за да почетат паметта им и да поставят възпоменателния знак.

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Разследването по случая „Петрохан-Околчица“ продължава. През септември от прокуратурата потвърдиха, че основната версия остава непроменена - към момента няма данни за чуждо присъствие или външна намеса на местопроизшествието.