България

Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

Лидерът на ПП критикува решението за отпадане на забраната за износ на горива и промените в правилата за потребителските кредити

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 10:32
Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!
Източник: БТА

П редседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи критики към „Прогресивна България“ заради решенията на парламента, свързани с износа на горива и правилата за бързите кредити.

Нови правила за кредитите: Ограничават ГПР и непоисканите заеми

В публикация във Facebook Василев заявява, че решението за премахване на забраната за износ на горива е било взето в момент, когато има недостиг на горива и поскъпване на световните пазари.

„Ами не, не е добре за българските граждани. Знаете ли за кого е добре? За този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени“, пише Василев.

По думите му управляващите са защитили като мярка в интерес на потребителите и промени, свързани с бързите кредити.

„Само около час по-рано „Прогресивна България“ се опита да ни убеди и в друго – че премахването на тавана на лихвата по бързите кредити защитава интересите на потребителите. И че лихва от 11 000% вместо сегашните 52% е приемлива, защото иначе компаниите за бързи кредити щели да спрат да отпускат кредити“, твърди той.

Василев отправи критики и към други решения на управляващите, като заяви, че „прогресивната грижа“ е засегнала и хората, ползващи бързи кредити.

  • Парламентът прие законопроекта за потребителския кредит

На 23 септември Народното събрание прие на първо четене законопроекта за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет. Това е официално отразено в парламентарната документация.

Предвиждат се нови ограничения за кредиторите, както и по-строги правила при отпускането и рекламирането на потребителски заеми.

Законопроектът предвижда ограничения върху разходите по определени малки кредити, нови изисквания към рекламите и задължителна оценка на кредитоспособността на потребителите.

Една от основните промени е свързана с цената на кредитите. Според предложените текстове годишният процент на разходите (ГПР) не може да надвишава пет пъти законната лихва за забава.

За кредитите до размера на три минимални работни заплати се предвиждат и допълнителни ограничения върху общия разход по кредита.

При кредит, който се погасява в срок до един месец, общият разход не може да надхвърля 20% от главницата, а при срок над един до три месеца – 30% от главницата.

Клаузите в договорите, които надвишават законово определените ограничения, ще бъдат недействителни.

  • Нови правила за таксите и комисионите

Предвиждат се и ограничения върху таксите и комисионите.

Кредиторите няма да могат да начисляват такси за действия, свързани с усвояването и управлението на кредита, както и повече от една такса за едно и също действие.

Видът, размерът и основанието за всяка такса трябва да бъдат ясно посочени.

Законопроектът е приет на първо четене и предстои да бъде разгледан в следващите етапи на законодателната процедура.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
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