НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

Ф изическите лица и компаниите разполагат с още няколко дни, за да коригират допуснати грешки или пропуски в годишните си данъчни декларации. Крайният срок е 30 септември, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Внимание: Вече виждаме данъците си в евро. Как да ползваме готовата декларация от НАП?

Възможността за корекция може да бъде използвана еднократно. Тя се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по Закона за корпоративното подоходно облагане.

За да бъде направена промяна, се подава нова декларация с коригираната информация.

НАП с нова услуга, която спестява време

Как могат да проверят данните си гражданите

Физическите лица могат да прегледат вече подадените данни и при необходимост да ги променят чрез електронната услуга на НАП за предварително попълнена данъчна декларация.

Достъпът до услугата е с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

НАП изпраща и уведомителни имейли до хора, при които са установени несъответствия между данните, посочени в декларациите, и информацията, получена от работодатели или други платци на доходи.

За какви доходи са установени несъответствия

Сред установените случаи са недекларирани или неточно посочени хонорари, средства от Държавен фонд „Земеделие“, както и приходи от продажби в интернет, получени през 2025 г.

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Получателите на подобни съобщения могат да проверят посочената информация и при необходимост да подадат коригираща декларация до края на септември.

Допълнителна информация за процедурата е публикувана на сайта и в YouTube канала на НАП. Консултации могат да бъдат получени и от Информационния център на приходната агенция.