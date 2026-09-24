Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция

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Б ившият изпъляващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, изпрати открито писмо до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев.

В него той отправя твърдения за действия на правосъдния министър Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота.

Повод за писмото са поредица от публични изявления на Найденов, в които, според Сарафов, правосъдният министър говори за „прегрупиране на прокуратурата“ в неговия следователски кабинет. Сарафов отхвърля тези твърдения и на свой ред обвинява министъра, че именно той провежда срещи с кандидати за бъдещия състав на съдебния съвет.

„Именно г-н Николай Найденов през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет“, пише Сарафов.

По думите му срещите се организират както в кабинета на министъра, така и в частен офис на фирма в столичния квартал „Лозенец“. Сарафов твърди, че на тях се обсъжда отношението на кандидатите към министъра и евентуалната им бъдеща подкрепа за него. Тези твърдения са изложени от Сарафов в писмото и не са представени като независимо установени факти.

Според Сарафов целите на разговорите били няколко - установяване на лична комуникация с кандидатите, оценка на тяхната готовност за лоялност и получаване на уверения за подкрепа при евентуална бъдеща кандидатура на Найденов за главен прокурор след избора на нов ВСС, предава NOVA.

Сарафов твърди още, че в организацията на срещите участват и представители на прокуратурата, които съдействат при контактите с кандидатите. По думите му информация за тези разговори има и сред по-широк кръг представители на професионалната общност.

В писмото си следователят поставя въпроса и за разделението между изпълнителната и съдебната власт. Според него, дори министърът да участва в политическия процес около кандидатурите за парламентарната квота на ВСС, няма основание да провежда аналогични срещи с представители на професионалната квота с цел тяхното одобрение или поемане на ангажименти.

„Подобно поведение поставя сериозни въпроси относно спазването на принципа за разделение на властите“, заявява Сарафов.

Той излага твърдения и за срещи на Найденов с кандидати за заместници на административни ръководители в съдебната система. Според написаното те също преминавали през кабинета на министъра преди кандидатурите им да бъдат разглеждани от ВСС.

Сарафов уточнява, че не може да твърди какви конкретни ангажименти са били поемани по време на тези разговори, но изразява съмнения дали подобни срещи са в интерес на независимостта на съдебната власт.

В края на писмото той се обръща директно към министър-председателя, припомняйки заявената от Румен Радев позиция срещу политическата корупция и търговията с влияние. „Доколко действията на министър Николай Найденов съответстват на посочените от Вас принципи е въпрос, чиято преценка е от Вашата компетентност“, пише Сарафов.

Той заявява готовност да представи пред компетентните институции всички данни, с които разполага, както и да съдейства за изясняването на описаните в писмото обстоятелства.

Eто и пълния текст на писмото:

О Т В О Р Е Н О П И С М О

от Борислав Сарафов - следовател в Националната следствена служба



​УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

​УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

​УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

​УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС,



​В няколко последователни свои интервюта министърът на правосъдието г-н Николай Найденов публично изразява позиция, че в моя следователски кабинет се извършва някакво прегрупиране на прокуратурата. В публичните си изяви си той критикува това, като внушението в твърденията му е, че подобно нещо е срамно и укоримо. Всъщност истината е диаметрално противоположна, като в конкретния случай с пълна сила е приложима поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“

Именно г-н Николай Найденов през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, като организира срещи с тях както в своя кабинет, така и в частния офис на фирма „Ратола“, находящ се в кв.“Лозенец“ в гр.София. По моя информация целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него. Известно ми е, че редица кандидати за ВСС от професионалната квота на прокурорите са се срещали с него в това своеобразно „целуване на ръка“, като от своя страна министър Найденов е обещавал политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство. По мое мнение тези срещи са организирани с няколко паралелни цели – на първо място, за да бъде установена лична комуникация с кандидатите; на второ място - за да бъде преценена готовността им за лична лоялност към министъра; и на трето – за да бъдат получени уверения за подкрепа на кандидатурата на г-н Найденов за бъдещ главен прокурор, който следва да бъде избран от новия Висш съдебен съвет.

По изложените ми данни логистиката по този своеобразен кастинг се организира от г-н Найденов съвместно с няколко колеги от прокуратурата, които му съдействат при преценяването на готовността за лоялност на кандидатите за членове на ВСС, включително с оглед представянето на г-н Найденов пред професионалната общност и последващото му избиране за главен прокурор след структурирането на съвета.

За съжаление, с тези обстоятелства съм запознат не само аз и не само колегите, които са участвали в тези срещи, но и значителна част от професионалната общност.

​Ако на г-н Николай Найденов, в качеството му на представител на изпълнителната власт, е делегирано да се среща и да преценява кандидатите за ВСС от парламентарната квота, то не съществува нито морално, нито законово основание той да провежда аналогични срещи с кандидатите за съвета от професионалната квота с цел тяхното одобрение или поемане на ангажименти от тяхна страна. Подобно поведение поставя сериозни въпроси относно спазването на принципа за разделение на властите, който министър Найденов би трябвало ясно да съзнава и да съблюдава.

​Нещо повече, по изложените ми данни г-н Найденов се среща и с кандидати, номинирани за заместници на административни ръководители, които също следва да преминат през неговия кабинет за своеобразно одобрение, преди кандидатурите им да бъдат гласувани от ВСС. Какви ангажименти се поемат от двете страни по време на тези срещи, не се наемам да предполагам, но дълбоко се съмнявам, че са в интерес на независимата съдебна власт.

​Уважаеми господин министър председател, Вие сам заявихте, че всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние са недопустими и призовахте да бъдете сигнализиран когато са налице подобни индикации. Доколко действията на министър Николай Найденов съответстват на посочените от Вас принципи е въпрос, чиято преценка е от Вашата компетентност.

​Готов съм да изложа всички относими обстоятелства и наличните ми данни пред компетентните органи и институции, както и да съдействам за тяхното изясняване.



​​​​​​С УВАЖЕНИЕ:

​​​​​​​​/Борислав Сарафов/