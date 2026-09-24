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Извънредно положение на Хавай заради наближаващата буря „Ноло“, ураган заплашва и Мексико

"Изключително опасният" циклон "Поло" носи риск от животозастрашаващи наводнения в мексиканския щат Гереро, докато Хавай затвори училища и мобилизира Националната гвардия заради бурята "Ноло"

24 септември 2026, 09:58
Извънредно положение на Хавай заради наближаващата буря „Ноло“, ураган заплашва и Мексико
Източник: БТА

Ю гозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като "Поло" - мощен тихоокеански циклон, прерасна в силен ураган. Синоптиците предупредиха също, че друга буря, насочваща се към Хавай, може да предизвика катастрофални наводнения по-късно през седмицата, предаде Асошиейтед прес.

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Очаква се ураганът "Поло", определен като "изключително опасен", да премине край мексиканския щат Гереро днес и утре с проливни дъждове в крайбрежните райони.

По-навътре в Тихия океан тропическата буря "Ноло" се очаква до утре вечер да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай. От канцеларията на губернатора Джош Грийн съобщиха, че държавните училища и административните служби на щатско и окръжно ниво ще бъдат затворени днес и утре заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения. 

Щатът Гереро е изложен на особено висок риск от животозастрашаващи наводнения и свлачища, посочиха от Националния център по ураганите. Според метеоролозите и мексиканския президент Клаудия Шейнбаум не се очаква "Поло" да достигне сушата. 

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Застрашеният от урагана район е предимно селски и планински, с разпръснати малки туристически градчета и пристанища. Голяма част от територията се характеризира с бедност, а жителите често се оплакват, че властите ги оставят сами да се справят с природните бедствия.

Правителството на Мексико разпореди евакуация в някои райони и организира временни убежища за пострадалите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужещи и служители на Червения кръст.

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Жителите на всички хавайски острови бяха призовани да се подготвят за евентуална промяна на траекторията на бурята.

Кметът на окръг Хавай Кимо Аламеда заяви във видеообръщение в социалните мрежи, че жителите трябва незабавно да започнат подготовката си. Той призова хората да подготвят комплект за спешни случаи с храна, вода и лекарства, да подрежат растителността и да почистят отводнителните канали. Губернаторът обяви извънредно положение във вторник, като бяха мобилизирани над 230 членове на Националната гвардия.

Ураганът "Одалис", който също се намира в Тихия океан, се усили вчера, но за него се казва, че няма опасност да достигне сушата. Беше посочено, че "Одалис" може да се усили през следващите няколко дни, но вероятно ще отслабне до края на седмицата.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
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