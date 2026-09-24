Шофьор с 3,43 промила катастрофира с откраднат автомобил край Горна Оряховица

Ш офьор, употребил алкохол, е причинил катастрофа в село Стрелец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Добрич, има загинал

Инцидентът е станал в сряда, 23 септември, около 17:30 ч. Сигналът за пътното произшествие с материални щети е получен в Районното управление на полицията в Горна Оряховица.

На място е изпратен полицейски екип, който е установил катастрофирал автомобил, управляван от 46-годишен мъж.

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Автомобилът бил отнет от собственика

При извършената проверка е установено, че мъжът противозаконно е отнел лекия автомобил от неговия собственик.

Шофьорът е изпробван за употреба на алкохол, като техническото средство е отчело 3,43 промила.

46-годишният е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава.

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Друг случай с пиян шофьор

Само преди седмица полицията задържа 33-годишен мъж, който предизвика пътно произшествие и след това избяга.

При последвалата проверка в Банско е установено, че той е управлявал автомобила с 2,42 промила алкохол, съобщиха тогава от Областната дирекция на МВР в Благоевград.