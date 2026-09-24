Пожар избухна в станция на Starlink в Полша, подозират саботаж

П ожар избухна в сряда вечерта в наземна станция за сателитни комуникации на Starlink в Централна Полша, която осигурява интернет свързаност в региона, включително за Украйна. Системите вече работят нормално, съобщи полският вицепремиер и министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски, цитиран от "Ройтерс".

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По данни на полските власти пожарът е засегнал електрозахранващата станция и генератора. Случаят се разследва, като се проверява версията за умишлен палеж.

Гавковски заяви, че според него става дума за умишлено действие с цел станцията да бъде извадена от строя и да бъде прекъсната интернет свързаността.

„Пожарът обхвана електрозахранващата станция и генератора. Ясно е, че този саботаж е бил умишлено извършен с цел станцията да бъде извадена от строя – на практика да бъде прекъсната интернет връзката и да бъде нарушен достъпът до интернет на различни институции, включително на украинските въоръжени сили“, каза той.

По информация на полската обществена медия станцията се намира в района на Груец, в Мазовше, а оператор на обекта е държавната телекомуникационна компания Exatel. При пожара няма пострадали.

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Властите проверяват версия за саботаж

Полша е в повишена готовност за възможни саботажи след началото на руската инвазия в съседна Украйна през 2022 г. Русия многократно е отричала да стои зад подобни действия.

Гавковски заяви, че засега няма установени данни Русия да е отговорна за пожара. В същото време той посочи, че според него има признаци, които могат да свържат инцидента с начина на действие, който полските власти свързват с руската доктрина за нападения.

„Въпреки че днес всичко работи, трябва да признаем, както наскоро отбеляза премиерът Туск, че това е елемент от хибридната война“, добави Гавковски.

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Той подчерта, че разследването трябва да установи причините за пожара и дали става дума за умишлено действие.

Полските власти са уведомили и Агенцията за вътрешна сигурност, както и Централното бюро за разследване на полицията, съобщават полски медии.

Към момента интернет системите, свързани със станцията, работят нормално.