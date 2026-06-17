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Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България

50 Best Products from Bulgaria събира в една платформа продуктите, които представят съвременния образ на България и кани българските компании с международен потенциал да участват в изграждането му

Елена Дремова Елена Дремова

17 юни 2026, 13:37
Нова национална селекция търси 50-те най-добри продукта от България
Източник: NOVA

О т днес българските компании могат да подават заявленията си за участие в 50 Best Products from Bulgaria – нова и мащабна платформа с дългосрочна перспектива, която цели да открива, валидира и добавя международна видимост върху български продукти с висока добавена стойност, отличимост и потенциал за глобално развитие.

Кандидатстването е отворено до полунощ на 30 септември 2026 г. на официалния сайт на инициативата 50best.bg

50 Best Products from Bulgaria не е конкурс за популярност и няма да раздава награди. Проектът представлява експертно курирана селекция, която използва продуктите като инструмент за разказване на един неочакван, съвременен и малко познат наратив за България – история за качество, иновации, дизайн, предприемачество и устойчиво развитие.

Зад инициативата стоят българско и международно жури, консултативен съвет от добре познати експерти от бизнеса и се реализира с комуникационната подкрепа на Paragraph 42 и The Smarts Group. Продуценти на проекта са Waterproof Ideas Company.

„България има нужда от нов начин да говори за себе си. Вече не само чрез история, природа и туризъм, а и чрез това, което създава днес – продукти, идеи и решения, които имат потенциал да бъдат разпознати и оценени в международен контекст. Именно това е мисията на 50-те най-добри продукта“, коментира доц. Александър Христов, част от експертния съвет на инициативата.

Проектът отличава продукти в пет категории:

* Нови технологии

* Храни и напитки

* Здраве и козметика

* Дизайнерски продукти

* Дом и начин на живот

Участниците ще преминат през двустепенен процес на оценяване. В първия етап кандидатурите ще бъдат разгледани от анонимно българско жури от 10 независими експерти, което ще работи по предварително обявени критерии. Анонимността на журито има за цел да гарантира независимост, равнопоставеност и липса на външен натиск върху оценяването.

Във втория етап номинираните продукти ще бъдат оценени от международно жури от петима световно признати експерти:

  • Юлиан Дайнов, световно признат експерт в областта на модния бизнес и съвременния лайфстайл, който в продължение на десетилетия консултира световни марки като Chanel, Rolls-Royce, Prada, Gucci, Ferragamo, Bvlgari и работи между Берлин, Сеул, Копенхаген, Лондон и Атина.
  • Вес Бакалов, технологичен ръководител и серийен предприемач с над 25 години опит в проектирането и мащабирането на cloud-native платформи за мрежови операции и ИТ управление,
  • Ерик Улф, основател на съвременната индустрия за кулинарен туризъм и изпълнителен директор на Световната асоциация за хранителен туризъм,
  • Доминик Рок, консултант в парфюмерийната индустрия от над 35 години, специализиран се в набавянето на натуралните съставки, използвани от най-добрите парфюмеристи в света,
  • Венелин Кокалов, главен дизайнер и собственик на Revery Architecture (Ванкувър), международно признато архитектурно бюро с фокус върху културни, академични и обществени сгради, сред които Arena Stage Theatre във Вашингтон, кампусът на Университета на Чикаго в Хонконг и The Butterfly във Ванкувър.

Крайната селекция ще определи 50-те продукта, които ще станат част от 50 Best Products from Bulgaria 2026.

Оценяването се базира на ясна методология и критерии като иновативност, устойчивост, качество, социална отговорност, въздействие върху местната икономика, международно присъствие и потенциал за развитие.

През пролетта на 2027 г., селектираните продукти ще бъдат представени в специално бутиково англоезично издание, предназначено за международна аудитория, инвеститори, институции, дипломатически мисии и бизнес организации.

Проектът включва още официална церемония по представяне на селекцията, както и публична изложба, която ще даде възможност на широката публика да се запознае с отличените продукти.

Организаторите си поставят като основна цел не да класират най-популярните или най-рекламираните продукти, а онези, които създават стойност и допринасят за новия продуктов образ на България по света.

Кандидатури се приемат до 30 септември 2026 г. на 50best.bg

Автор: Елена Дремова
Редактор: Елена Дремова
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