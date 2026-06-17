Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

„Нека ние, като общество, да направим коалиция срещу злоупотребите и високите цени – от производителите, които са най-ощетени, до крайните потребители. Когато всички сме заедно, подадем ръка на другия и обединим усилията си, недобросъвестният търговец не може да извърши злоупотребите си”.

За това призова президентът Илияна Йотова, която участва в Националното откриване на жътвената кампания „Златна жътва Ловеч 2026” в село Дренов.

Събитието, което събра земеделски производители и представители на институции, беше посветено на усилията и труда на българските зърнопроизводители, символното значение на жътвата в българската история и бит, както и отговорността към земята.

В приветствието си държавният глава отбеляза, че военните конфликти и глобалните кризи са ценен урок за необходимостта България сама да може да гарантира продоволствената си сигурност.

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„Виждате, че целият свят може да стане зависим от спирането на доставките на един продукт. Една държава е независима, когато произвежда и създава възможности и условия на производителите да дадат най-доброто от себе си”, подчерта президентът.

Илияна Йотова посочи, че представителите на земеделския сектор се справят с актуалните предизвикателства, но срещат редица трудности, за които отговорна е държавата. Най-важните решения ще трябва да бъдат взети от правителството и Народното събрание, вероятно ще са нужни и законови промени, но присъствието на представители на управляващото мнозинство, на министъра на земеделието и храните, на местната власт тук вече е гаранция за друго отношение към земеделието в страната.

Държавният глава определи прибирането на реколтата като традиция, която се предава през поколенията и показва ясно любовта на българина към земята и хляба. По думите ѝ именно хлябът е задължителна част от българската трапеза поради неговото символно значение, чието ритуално начало започва от появата на човешкия живот и завършва с края на жизнения му път.

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„Има ли българска песен, фолклорна традиция или български танц, в който не участва хлябът? Той е навсякъде. Той е част от нашата българска душа”, каза тя.

Жътвата среща човека и земята, труда и надеждата за добра реколта, напомня за миналото, в което родителите ни възпитават в трудолюбие, заяви президентът, като изрази уважение и признателност към земеделските производители.

„Зная колко е трудно и през какво трябва да минете. Благодарни сме за този труд и няма да забравим, че сме в дълг към вас”, посочи държавният глава.

„Нека направим така, че земята ни да е все по-плодородна, хамбарите все по-пълни, а производителите достойно наградени за труда, който полагат”, призова президентът.