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Оставаше ѝ само година живот: Спешна трансплантация за принцесата на Норвегия

При последните си появи Мете-Марит използваше допълнителен кислород, както се видя през май на Националния празник на Норвегия. Тогава тя изглеждаше видимо изтощена, кашляше често и се налагаше да седи за определени периоди от време

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 юни 2026, 15:52
Оставаше ѝ само година живот: Спешна трансплантация за принцесата на Норвегия
Норвежката принцеса Мете-Марит   
Източник: GettyImages

П ринцесата на Норвегия Мете-Марит, съпруга на престолонаследника принц Хокон, е претърпяла успешна трансплантация на бял дроб, съобщиха от норвежкия кралски двор, съобщава списание HELLO!.

В сряда беше разкрито, че 52-годишната кралска особа е преминала през успешна операция в университетската болница в Осло. Принцесата, която е омъжена за бъдещия крал на Норвегия – принц Хокон, беше диагностицирана с белодробна фиброза през 2018 г. и през последните месеци често отсъстваше от официални ангажименти.

При последните си появи Мете-Марит използваше допълнителен кислород, както се видя през май на Националния празник на Норвегия. Тогава тя изглеждаше видимо изтощена, кашляше често и се налагаше да седи за определени периоди от време.

„Дотук белодробната трансплантация е успешна“, заяви Арна Тиане, ръководител на отделението по гръдна хирургия в болница Rikshospitalet, в прессъобщение в сряда. „Бих искал да използвам тази възможност, за да благодаря на всички членове на екипа, които участваха в планирането и изпълнението“, продължи Тиане.

„Изключително сме доволни, че до момента всичко мина гладко. Подобно на другите новодиагностицирани и трансплантирани пациенти, принцесата ще остане хоспитализирана в Rikshospitalet през следващите няколко седмици“, подчерта той.

„Това е рутинна процедура за коригиране на лекарствата ѝ, лечение на евентуални усложнения и провеждане на рехабилитация“, обясни Аре Холм, ръководител на пулмологичното отделение в болницата.

В изявление на норвежкия кралски дом се казва: „Нейно Кралско Височество принцеса Мете-Марит претърпя успешна белодробна трансплантация в университетската болница Rikshospitalet в Осло. Принцът и принцесата изразяват своята искрена благодарност за многобройните топли и мили послания, които получиха. Това означава изключително много за тях в този предизвикателен момент“.

По-рано този месец дворецът разкри, че принцесата е в списъка на чакащите за трансплантация, като подчерта, че състоянието ѝ е „сериозно“ и че операцията е необходима „възможно най-скоро“.

Нейните лекари отбелязаха, че правилото за всеки, поставен в този списък, е, че се предполага, че му остава „само една година живот“, като добавиха, че се дава приоритет на „най-болните“ пациенти.

Съкратеният график на принц Хокон

Поради сериозността на процедурата, принц Хокон ще коригира графика си, за да бъде до съпругата си през това време. Приемът за консули в двореца във вторник следобед беше отменен в последния момент, а официалните му ангажименти за сряда също бяха премахнати.

Наскоро той прекъсна официалното си посещение в Япония, за да се върне при съпругата си, докато дъщеря им – 22-годишната принцеса Ингрид Александра – се прибра у дома от обучението си в Сидни. Двойката има и син, принц Свере Магнус (20 г.).

В скорошно интервю за норвежката преса по време на церемонията за наградите „Абел“ в Осло, той разкри, че принцесата е „сериозно болна“ и състоянието ѝ „се влошава“. Принцът не скри загрижеността си за нея, казвайки пред медиите: „Притеснен съм за здравето ѝ. Тя използва кислород ежедневно и това помага малко“.

Норвежкият дворец по-рано разкри през декември, че принцесата се подготвя за трансплантация и че се правят оценки за обсъждане на потенциалната операция. През последните месеци обаче ситуацията ставаше все по-спешна.

Какво предстои оттук нататък?

Кралският двор вече обяви, че следващата актуална информация за здравето на принцеса Мете-Марит ще бъде предоставена едва след като тя бъде изписана от болницата. Сега пред Мете-Марит предстои период на рехабилитация, докато тялото ѝ се адаптира към новия бял дроб.

„Първите няколко седмици се състоят във внимателно проследяване на белодробната функция, предотвратяване на инфекции и гарантиране, че тялото няма да отхвърли новия орган. Това е период, който изисква търпение и огромни усилия от страна на пациента“, заяви пред NRK Марте Гундерсен, съветник в Националната асоциация за сърдечни, белодробни и мозъчно-съдови заболявания.

В понеделник синът на принцеса Мете-Марит от първия ѝ брак – Мариус Борг Хьойби – беше признат за виновен в изнасилване от трима съдии в Окръжния съд в Осло и беше осъден на четири години затвор.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: HELLO!    
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