След 13 години застой ЕС подобрява правата на пътуващите със самолети

Ч леновете на ЕП постигнаха споразумение относно правилата за въздушните пътници, което запазва компенсациите при закъснения от три часа, гарантира по-бързо обезщетение, безплатни места за деца и прозрачност на цените на полетите.

В понеделник вечерта временното споразумение за преразглеждане на правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт, постигнато от преговарящите от страна на Парламента и Съвета, получи единодушната подкрепа на делегацията на ЕП в т.нар. „Помирителен комитет“. Споразумението има за цел да защити пътниците от смущения по време на пътуването, като отказ за качване на борда и закъснения или отменени полети. Правилата не са били актуализирани от 2004 г. насам.

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„Европейският парламент винаги е бил най-решителният защитник на правата на пътниците във въздушния транспорт. Това споразумение ще укрепи правата на пътниците във въздушния транспорт в цяла Европа. То ще доведе до по-голяма прозрачност и предвидимост както за потребителите, така и за авиокомпаниите, без да създава ненужна бюрокрация за нашата индустрия. Парламентът се бори упорито, за да направи пътуването по-справедливо и процедурите по-ясни, и точно това постигнахме“, заяви Роберта Мецола, председател на Европейския парламент.

Преговарящите от страна на Парламента се противопоставиха на опитите да се ограничат правата на пътниците във въздушния транспорт. Съгласно споразумението пътниците запазват правото си на възстановяване на разходите или пренасочване на пътуването, както и да претендират за обезщетение, ако полетът им е закъснял с повече от три часа, ако е отменен по-малко от 14 дни преди датата на излитане или ако им бъде отказан достъп на борда.

Обезщетението за закъснели или отменени полети ще зависи от разстоянието на полета: 250 евро за пътувания до 1 500 км, 400 евро за пътувания между 1 500 км и 3 500 км и 600 евро за всички други по-дълги пътувания. Авиокомпаниите ще имат възможност да намалят обезщетението с 50 % за най-дългите пътувания, ако на пътниците бъде предложено пренасочване към крайната дестинация след нарушения на пътуването или ако закъснението при пристигането не трае повече от четири часа.

Въпреки това авиокомпаниите ще могат да избегнат изплащането на обезщетение, ако закъснението или отмяната са били причинени от събития извън техния контрол. Новите правила ще съдържат отворен списък на тези извънредни обстоятелства, включващ например природни бедствия, война, метеорологични условия, смущаващи реда пътници или стачки на летищa, аеронавигационни или наземни обслужващи фирми.

Във всички случаи въздушните превозвачи ще имат задължението да се погрижат за блокираните пътници, като им предоставят освежителни напитки на всеки два часа чакане, храна след три часа и, ако е необходимо при дълги закъснения, нощувка за максимум три нощи, се посочва в споразумението.

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Авиокомпаниите ще трябва да предоставят по електронен път на пътниците, засегнати от смущения по време на пътуването (закъснение или отмяна), ясни инструкции за това как да подадат заявление за обезщетение в срок от четири дни след приключването на пътуването им. Членовете на Европейския парламент гарантираха, че пътниците не са задължени да имат потребителски профил или да използват конкретно приложение, за да получат тази информация. Пътниците ще разполагат с девет месеца, за да подадат заявление за обезщетение, докато авиокомпаниите ще имат 30 дни, за да изплатят обезщетението или да се позоват на извънредни обстоятелства, да обяснят защо няма да бъде предоставено обезщетение и да насочат пътниците към процеса за разглеждане на жалби, се посочва в споразумението.

Членовете на ЕП гарантираха, че пътниците с увреждания и с намалена подвижност ще имат право на обезщетение, пренасочване и помощ от авиокомпаниите, ако пропуснат полет поради неспособността на летището да им помогне да стигнат навреме до гейта. Те също така се погрижиха семействата с деца да не бъдат разделяни при разпределянето на места, като задължиха въздушните превозвачи да гарантират, че всяко лице, придружаващо дете на възраст под 14 години, трябва да бъде настанено на съседно място, без да заплаща допълнително. Същото право ще важи за пътниците с увреждания и с намалена подвижност, както и за бременните жени.

Новите правила вече включват правото да се пренася на борда, без допълнителна такса, един личен предмет, като малка чанта или раница. По настояване на евродепутатите прозрачността на цените и сравнимостта на самолетните билети бяха подобрени, като авиокомпаниите, посредниците и интернет порталите за търсене бяха задължени винаги да показват цената на самолетния билет, включваща ръчен багаж, в началото на процеса на резервация. Преговарящите се споразумяха, че авиокомпаниите могат да предлагат по-евтини билети за пътници, които доброволно изберат да пътуват без ръчен багаж.

На пътниците вече няма да се начисляват допълнителни такси за поправка на грешки в изписването на името или за получаване на разпечатана версия на бордната карта, ако вече са се регистрирали. Членовете на ЕП също така гарантираха на пътниците правото да получават бордни карти в електронен формат при регистрация, без да се изисква или налага да имат потребителски акаунт или специфично приложение. Освен това на пътниците не може да бъде отказан достъп на борда на основание, че са използвали собствена разпечатана версия на бордна карта, издадена в електронен формат, се посочва в споразумението.

Заместник-председателят на Комисията по транспорт и туризъм Виргиниюс Синкевичюс (Зелените, Литва) заяви: „Днес Европа изпълнява обещанията си към пътниците във въздушния транспорт. Ние защитихме правата, които хората вече имат, добавихме нови гаранции и внесохме по-голяма яснота за случаите, когато възникнат проблеми. Парламентът беше категоричен от самото начало: искахме да модернизираме правилата, но нямаше да позволим пътниците да плащат цената за това. След повече от десетилетие на застой, Европа най-накрая актуализира правата на пътниците във въздушния транспорт, като продължава да поставя пътниците в центъра на вниманието.“

Докладчикът Андрей Новаков (ЕПП, България) добави: „Европейският парламент обеща на пътниците, че правата им ще бъдат защитени. Днес изпълнихме обещанието си. Борехме се за хората, а не за статистиката. Защото зад всяко закъснение и всяка отмяна стоят реални човешки съдби. Добавихме също така много ясни подобрения за семействата, лицата с намалена подвижност и за конкурентоспособния авиационен сектор. Това е балансиран резултат, с който всички можем да се гордеем.“

Съгласно процедурата на трето четене, временното споразумение, постигнато в Помирителния комитет, трябва да бъде потвърдено както от Парламента, така и от Съвета в рамките на следващите шест седмици, с възможност този срок да бъде удължен с още две седмици. Двете институции ще гласуват поотделно по съвместния текст след неговата правно-езикова ревизия. Европейският парламент планира да гласува по споразумението по време на пленарната си сесия през юли.