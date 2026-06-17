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ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

След одобрението на Европейския парламент текстът трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 15:00
ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти
Източник: EPA/БГНЕС

Н ова система на ЕС за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, гласува днес Европейският парламент. 

Гражданите на трети държави, които имат решение за връщане, ще трябва да сътрудничат на властите и да напуснат територията на ЕС. Предвидена е възможност за задържане с цел предотвратяване на укриване и извеждане на територията на държава извън ЕС, включително „центрове за връщане“, възможно въз основа на споразумение с трета държава. Разписани са по-строги правила за лицата, представляващи риск за сигурността.

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Новите правила имат за цел да опростят и ускорят процедурите при пълно зачитане на основните права и международното право, включително принципа на забрана за връщане и забраната за колективно експулсиране, като същевременно се предотвратяват злоупотребите и неразрешените движения в рамките на ЕС. Неформалното ﻿﻿споразумение със Съвета, постигнато на 1 юни,﻿﻿ беше одобрено на пленарно заседание с 418 гласа „за“, 218 гласа „против“ и 30 гласа „въздържал се“, съобщават от пресцентъра на Европейския парламент. 

Съгласно законодателството решението за връщане, издадено от компетентните национални органи на гражданин на държава извън ЕС, който пребивава незаконно в държава членка, ще съдържа задължение за незабавно напускане на съответната държава от ЕС или в рамките на определен срок.

От гражданите на държави извън ЕС, които са обект на решение за връщане, ще се изисква да сътрудничат на властите. За да се подготви връщането им, те могат да бъдат задържани въз основа на индивидуална оценка, например ако не оказват съдействие, представляват риск от укриване или за сигурността. Задържането ще трябва да бъде разпоредено от административен или съдебен орган и може да продължи до 24 месеца. Удължаване с общо до шест месеца ще бъде възможно, ако обстоятелствата се променят, появи се нова информация или сътрудничеството с трета държава се подобри. Ако гражданин на трета страна се премести в друга държава членка, може да се приложи нов срок на задържане. Държавите членки също така ще могат да изискват редовно докладване или задължение за пребиваване на определено място. Могат да бъдат наложени и алтернативи на задържането, като например финансова гаранция или електронно наблюдение.

Националните органи могат да извършват конкретни действия по разследване, за да подготвят или гарантират ефективно връщане. Те могат да включват претърсване на граждани на трети държави, жилища или други съответни помещения, подлежащи на съдебно или административно разрешение, както и претърсване и изземване на лични вещи и електронни устройства. Всички мерки трябва да зачитат основните права и да подлежат на гаранции и средства за правна защита съгласно правото на Съюза и националното право.

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Ще бъде възможно мигрантите с решение за връщане, с изключение на непридружените ненавършили пълнолетие лица, да бъдат прехвърляни в „центрове за връщане“ на територията на държава, която се съгласи да ги приеме, въз основа на споразумение, сключено от държава членка на ЕС. Тези споразумения могат да се сключват само с трети държави, които защитават правата на човека, международното право и принципа на забрана за връщане. Националните органи ще трябва да информират Комисията и другите държави членки преди влизането им в сила.

Докладчикът ﻿﻿Малик Азмани﻿﻿ (Renew, Нидерландия) заяви: „Днес Европа изпълни своето обещание. Хората с основание очакват онези, които нямат право на пребиваване, да се върнат в страните си на произход. Ето защо имам един ясен приоритет: ефективни и реалистични мерки за връщане. И след почти 20 години застой Европа най-накрая постигна това. Връщането е последният пъзел в миграционната система на Европа и съм изключително горд, че той вече е на мястото си“.

След одобрението на Европейския парламент текстът трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС и публикуван в Официален вестник, преди да може да влезе в сила. Някои разпоредби, включително относно центровете за връщане, оценката на възрастта на ненавършилите пълнолетие лица и външното измерение на връщането, ще се прилагат незабавно. Други разпоредби, които изискват подготвителни стъпки, ще започнат да се прилагат 12 месеца след влизането в сила на законодателството.

Редактор: Николай Киров
Европейски съюз миграция Европейски парламент
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