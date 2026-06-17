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„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде

На 40 години Возиня отчая европейския шампион Испания и събра 10 милиона последователи за ден, засенчвайки звездите от НБА. Докато Доналд Тръмп иска смяна на името на „сокъра“, Белият дом се задейства заради семейната драма на ветерана от малката островна държава

Елена Дремова Елена Дремова

17 юни 2026, 14:59
„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде
Източник: БГНЕС

С ветовното първенство в САЩ вече има своя абсолютен феномен и той няма нищо общо с милионерите от Реал Мадрид или Манчестър Сити. Името му е Возиня, на 40 години е и е вратар на Кабо Верде – малка островна държава с население колкото Пловдив и Бургас взети заедно.

Малката островна държава с население от едва половин милион души влезе в турнира като абсолютен аутсайдер. Срещу себе си те имаха действащия европейски шампион и един от основните фаворити за световната титла – Испания. Резултатът обаче се превърна в една от най-големите изненади в историята на мондиалите: грандиозно 0:0, за което най-голяма, лъвска заслуга има именно ветеранът под рамката.

След това историческо равенство Возиня се събуди не просто като национален герой, а като глобална интернет сензация, оставяйки зад гърба си някои от най-големите звезди на американския спорт.

Чудото срещу Испания и лудостта в Instagram

Преди мача с Испания Возиня бе просто опитен ветеран, прекарал кариерата си в първенства като тези на Молдова, Кипър и португалската втора дивизия (където в момента пази за Шавеш). В профила му в Instagram имаше скромните 50 000 последователи.

След 8 решителни спасявания срещу испанските суперзвезди, сред които и тийнейджъра Ламин Ямал, Возиня буквално отчая европейския шампион и затвори устата на критиците, които отписваха малката островна държава. Напълно заслужено той беше избран за Играч на мача.

Но истинската експлозия тепърва предстоеше в социалните мрежи. Най-популярният бразилски стриймър Казимиро Мигел (Cazé), чийто YouTube канал излъчва мачовете за милиони пред екраните, се захласна по представянето на 40-годишния ветеран. В ефир той призова армията си от фенове: „Днес няма да искам абонати за нас, отидете и последвайте Возиня в Instagram. Този човек спира Испания!“

Резултатът? За по-малко от 24 часа профилът на вратаря прехвърли границата от 8 милиона, а в следващите часове достигна близо 10 милиона последователи.

Футболът срещу останалия свят:

За да разберем мащаба на това безумие, е достатъчно да направим съпоставка с Виктор Уембаняма – най-голямата млада суперзвезда на световния баскетбол в момента. Французинът, който доминира в НБА, има около 6.2 милиона последователи. Един 40-годишен вратар от държава аутсайдер го задмина за една вечер. Това буквално крещи колко по-голям и всеобхватен е футболът пред всеки друг спорт на планетата.

Сълзи на гняв и гордост: Финансовата бариера пред една майка

Зад блясъка на прожекторите обаче се криеше една много лична и болезнена драма. След последния съдийски сигнал Возиня се разплака пред камерите. Причината се оказа фактът, че неговата майка, Ана Кандида Евора, не успя да присъства на трибуните в Атланта, за да види историческия триумф на сина си.

Проблемът не беше в липсата на желание, а в новите строги визови правила на САЩ, въведени по-рано от администрацията на Тръмп. Според тях гражданите на Кабо Верде трябва да внесат възвръщаем депозит (гаранция) в размер до 15 000 долара, за да получат виза – мярка, целяща да ограничи просрочването на престоя. Въпреки че впоследствие Вашингтон премахна това изискване за притежателите на билети за Световното, за семейството на Возиня вече беше твърде късно заради административни забавяния и високите предварителни разходи.

Случаят бързо придоби политически характер в САЩ. Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис публично призова държавния секретар Марко Рубио да се намеси спешно, заявявайки, че "нито една майка не трябва да пропуска възможността да види детето си как пише история". Държавният департамент вече е в контакт сЪс семейството, за да осигури виза на майката за следващия мач на Кабо Верде в неделя.

Доналд Тръмп: „Това е футбол, а не сокър!“

Докато Америка е обзета от футболна треска покрай домакинството на Мондиала, в дебата се включи и самият президент Доналд Тръмп. По време на коментарите си около турнира, в присъствието на президента на ФИФА Джани Инфантино, Тръмп направи изказване, което изненада мнозина в САЩ, но се хареса на останалата част от света.

„Когато се замислите, това тук не трябва ли да се нарича футбол? Това е истинският футбол, няма съмнение. Трябва да измислим някакво друго име за NFL (Националната футболна лига). Просто няма смисъл, когато се замислите сериозно“, коментира с усмивка Тръмп.

Думите му предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи – от пълно одобрение от страна на европейските фенове до критики от традиционните американски спортни анализатори, които видяха в това „атака“ срещу най-печелившия спорт в САЩ.

Автор: Елена Дремова
Возиня Световно първенство по футбол Кабо Верде футбол Испания Instagram сензация визов режим Мондиал 2026 Доналд Тръмп вратар
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