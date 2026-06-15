САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо освен за вдигане на блокадите

В споразумението между САЩ и Иран има много малко основания за оптимизъм, предупреждават експерти.
Реално, много от въпросите, довели до войната, остават нерешени, посочва ДПА.
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"Сделката с Иран не е краят. Тя дори не е началото на края. Но може би е краят на началото. Това е ограничено споразумение за удължаване на прекратяването на огъня и прекратяване на съответните блокади. Дори и да се запази, то оставя без решение трудните въпроси: ядрената програма на Иран, подкрепата за въоръжени милиции, ракети и дронове, както и вътрешните репресии - с други думи, причините довели до войната. Детайлите са от голямо значение, но ограниченото споразумение "вдигане на блокадата за вдигане на блокадата" е по-добро от никакво. Въпреки че постигането на това споразумение беше трудно, вероятно ще бъде по-лесно от споразуменията, по който и да е от другите въпроси. Техеран не е променил политиката си, нито пък Вашингтон", написа в X Ричард Фонтейн, главен изпълнителен директор на Центъра за нова американска сигурност.
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Карим Саджадпур от Фондацията "Карнеги" за международен мир също заяви, че не приема споразумението за край на войната.
„Най-сложните и спорни въпроси бяха отложени за бъдещи преговори и не съм особено обнадежден, че те ще бъдат решени в рамките на 60 дни“, заяви Саджадпур пред Си Ен Ен.
По-рано САЩ и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта.
The Iran deal is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.— Richard Fontaine (@RHFontaine) June 14, 2026
It’s a narrow agreement to extend the ceasefire and end the respective blockades. Even if it holds, it leaves remaining the hard issues: Iran’s nuclear program,…