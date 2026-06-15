САЩ и Иран реално не са се споразумели за нищо освен за вдигане на блокадите

В споразумението между САЩ и Иран има много малко основания за оптимизъм, предупреждават експерти.

Реално, много от въпросите, довели до войната, остават нерешени, посочва ДПА.

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"Сделката с Иран не е краят. Тя дори не е началото на края. Но може би е краят на началото. Това е ограничено споразумение за удължаване на прекратяването на огъня и прекратяване на съответните блокади. Дори и да се запази, то оставя без решение трудните въпроси: ядрената програма на Иран, подкрепата за въоръжени милиции, ракети и дронове, както и вътрешните репресии - с други думи, причините довели до войната. Детайлите са от голямо значение, но ограниченото споразумение "вдигане на блокадата за вдигане на блокадата" е по-добро от никакво. Въпреки че постигането на това споразумение беше трудно, вероятно ще бъде по-лесно от споразуменията, по който и да е от другите въпроси. Техеран не е променил политиката си, нито пък Вашингтон", написа в X Ричард Фонтейн, главен изпълнителен директор на Центъра за нова американска сигурност.

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Карим Саджадпур от Фондацията "Карнеги" за международен мир също заяви, че не приема споразумението за край на войната.

„Най-сложните и спорни въпроси бяха отложени за бъдещи преговори и не съм особено обнадежден, че те ще бъдат решени в рамките на 60 дни“, заяви Саджадпур пред Си Ен Ен.

По-рано САЩ и Иран обявиха предварително споразумение след седмици на преговори, целящо да очертае пътя за излизане от конфликта.