„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

Б ългарската поп звезда изненада мрежата с ексклузивни кадри от случайната си среща със световния тенисист и дъщеря му Тара по време на вечеря.

„Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечерях – най-неочакваната среща, но някак се усещаше, че е писано да се случи”, сподели българската изпълнителка Дара в социалните мрежи по повод срещата си със световния тенисист Новак Джокович.

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

На видеото, което певицата разпространи, се вижда как сръбският спортист танцува заедно със своята дъщеря Тара.

„Колко е малък светът. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga”, допълни още Дара към публикацията си.

Още преди месец Новак Джокович и дъщеря му бяха застигнати от треската Bangaranga. Сръбската тенис суперзвезда сподели видеоклип в социалните мрежи, в който двамата с малката Тара се забавляват и танцуват на експлозивния ритъм на парчето.

Тогава Джокера използва момента, за да предизвика колежката си Арина Сабаленка на задочен танцов дуел броени дни преди началото на „Ролан Гарос“. В момента топ тенисистите дават най-доброто от себе си в социалните мрежи, за да спечелят симпатиите на феновете.

За своето TikTok видео Ноле и дъщеря му Тара избраха именно хореографията на българската песен, спечелила „Евровизия“. Двамата видимо се забавляваха и показаха завидни умения в танците.