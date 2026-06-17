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„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

Българската поп звезда изненада мрежата с ексклузивни кадри от случайната си среща със световния тенисист и дъщеря му Тара по време на вечеря

17 юни 2026, 15:53
„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga
Източник: NOVA/Стопкадър

Б ългарската поп звезда изненада мрежата с ексклузивни кадри от случайната си среща със световния тенисист и дъщеря му Тара по време на вечеря.

Вчера съвсем случайно срещнах Новак, докато вечерях – най-неочакваната среща, но някак се усещаше, че е писано да се случи”, сподели българската изпълнителка Дара в социалните мрежи по повод срещата си със световния тенисист Новак Джокович.

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

На видеото, което певицата разпространи, се вижда как сръбският спортист танцува заедно със своята дъщеря Тара.

„Колко е малък светът. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga”, допълни още Дара към публикацията си.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Още преди месец Новак Джокович и дъщеря му бяха застигнати от треската Bangaranga. Сръбската тенис суперзвезда сподели видеоклип в социалните мрежи, в който двамата с малката Тара се забавляват и танцуват на експлозивния ритъм на парчето.

Тогава Джокера използва момента, за да предизвика колежката си Арина Сабаленка на задочен танцов дуел броени дни преди началото на „Ролан Гарос“. В момента топ тенисистите дават най-доброто от себе си в социалните мрежи, за да спечелят симпатиите на феновете.

За своето TikTok видео Ноле и дъщеря му Тара избраха именно хореографията на българската песен, спечелила „Евровизия“. Двамата видимо се забавляваха и показаха завидни умения в танците.

 

 

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