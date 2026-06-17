След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

Б ританският принц Хари ще бъде придружен от съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, когато се завърне в Обединеното кралство следващия месец за събития, свързани с игрите Invictus Games, съобщава списание HELLO!.

Очаква се 41-годишният херцог на Съсекс да присъства на събитията „Остава една година“ за игрите Invictus Games, които ще се проведат в Бирмингам през 2027 г. Сега се твърди, че той ще бъде придружен от съпругата си Меган (44 г.) и децата им – принц Арчи (7 г.) и принцеса Лилибет (5 г.), за първи път от 2022 г. насам.

Хари се надява да „запознае децата с по-широкия кръг от семейството си“ и да им покаже „къде е израснал“, сподели източник пред News.com.au в сряда. Вътрешният човек добави, че Хари е изпитвал „голяма тъга“ от това, че не е могъл да доведе децата си в Обединеното кралство по-рано ot съображения за сигурност.

Междувременно източник сподели пред The Sun, че „условията“ за тяхното безопасно завръщане вече са изпълнени, въпреки че допълнителни подробности не са потвърдени.

Кога за последно Меган, Арчи и Лилибет посетиха Обединеното кралство?

Меган не се е връщала в Обединеното кралство от близо четири години, откакто присъства на погребалните церемонии за покойната кралица Елизабет II през 2022 г. Въпреки това, според информация на HELLO!, тя е направила кратка спирка на лондонското летище „Хийтроу“ през май, докато е летяла обратно за Лос Анджелис от Женева.

Арчи и Лилибет са се връщали в Обединеното кралство само веднъж – за честванията на Платинения юбилей на покойната кралица през същата година.

Принц Хари направи няколко самостоятелни завръщания, например за изслушването по делото му за поверителност във Върховния съд през януари и за съдебната му битка за сигурността. Меган и децата обаче винаги оставаха у дома в Монтесито, Калифорния.

Принц Арчи е роден в Обединеното кралство през 2019 г., но Лилибет е родена в Калифорния през юни 2021 г. Нейното посещение през 2022 г. е единственият известен път, в който тя се е срещала лично с дядо си, крал Чарлз.

За последен път Хари се срещна с баща си миналия септември за кратка среща в Кларънс Хаус по време на едно от посещенията му в Обединеното кралство за благотворителни събития.

Защо Хари никога не води семейството се в Обединеното кралство?

Принц Хари не е водил семейството си обратно в Обединеното кралство през последните години заради продължаващата си битка за сигурността им. Автоматичната, денонощна въоръжена полицейска защита на Хари и Меган, финансирана от данъкоплатците, беше премахната, когато те се оттеглиха от ролите си на старши членове на кралското семейство през 2020 г., и оттогава той води дълга съдебна битка за възстановяването ѝ.

През септември 2025 г. Хари заяви пред BBC, че „не вижда свят“, в който би върнал съпругата и децата си в Обединеното кралство, твърдейки, че е станал жертва на „институционален заговор“.

През 2023 г. Хари публикува писмени свидетелски показания пред Върховния съд, в които се казва: „Обединеното кралство е мой дом. То е централно място за наследството на децата ми и място, където искам те да се чувстват у дома си толкова, колкото и там, където живеят в САЩ. Това не може да се случи, ако не е възможно да бъдат защитени, когато са на територията на Обединеното кралство. Не мога да излагам съпругата си на такава опасност и, предвид житейския ми опит, не желая излишно да се излагам на риск“.

В епизод на подкаста „A Right Royal Podcast“ на HELLO! през март, Емили Наш и Андреа Каамано разговаряха с госта Мат Уилкинсън, кралски редактор на The Sun, за възможността Меган отново да стъпи на британска земя. „Мисля, че ще разберем дали са си върнали сигурността, ако Меган дойде това лято за събитието, бележещо година до Invictus Games“, каза Мат в подкаста.

„Ако Меган дойде в Обединеното кралство, тогава можете да сте сигурни, че са спечелили сделката за сигурността си. Но мисля, че ще трябва да изчакаме. Мисля, че ще трябва да изчакаме до лятото“, обясни той.