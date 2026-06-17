Стоичков се възхити от Меси и отиде на плаж с Кака и Роберто Баджо

Н ай-успешният български футболист в историята Христо Стоичков изрази възхищението си от поредното впечатляващо представяне на Лионел Меси на световната сцена.

Аржентинската суперзвезда отбеляза и трите попадения за победата на световния шампион Аржентина с 3:0 над Алжир на Световното първенство 2026. С хеттрика си Меси записа ново историческо постижение, след като се изравни с германската легенда Мирослав Клозе на върха във вечната ранглиста на голмайсторите на световни първенства.

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Представянето на капитана на Аржентина предизвика вълна от реакции във футболния свят, а сред първите, които го поздравиха публично, беше и Христо Стоичков.

Българската легенда публикува снимка в социалните мрежи от Маями, на която е в компанията на още три емблематични фигури от световния футбол – бразилеца Кака, италианеца Роберто Баджо и нидерландеца Аарон Винтер.

Фотографията показва четиримата в отлично настроение, докато се наслаждават на свободното си време край океана.

Към кадъра Стоичков написа: „Страхотен футбол! Страхотен Лео Меси! Сега е време и за малко плаж заедно с Кака, Роби Баджо и Аарон Винтер!“

Публикацията бързо привлече вниманието на футболните фенове, тъй като на една снимка се събраха няколко поколения легенди на световния футбол. Сред тях са носители на най-престижните индивидуални отличия в играта и футболисти, оставили трайна следа в историята на своите национални отбори и клубове.

Меси продължава да пише история

Срещу Алжир Лионел Меси за пореден път показа защо е определян като един от най-великите футболисти на всички времена. Трите му попадения не само осигуриха убедителна победа на Аржентина, но и го изкачиха до върха на една от най-престижните класации в световния футбол.

Аржентинецът продължава да подобрява рекорди както с националния отбор, така и в клубната си кариера. Въпреки множеството индивидуални отличия, след двубоя той отново подчерта, че най-важни за него остават успехите на отбора.

Стоичков и Меси – взаимно уважение между две легенди

През годините Христо Стоичков нееднократно е изразявал уважението си към Меси и неговите постижения. Българинът, носител на „Златната топка“ за 1994 г., често е определял аржентинеца като един от най-великите играчи в историята на футбола.

От своя страна Меси също е демонстрирал респект към поколенията велики футболисти преди него, сред които е и Стоичков – една от емблемите на световното първенство в САЩ през 1994 година и ключова фигура в най-големия успех на българския футбол.

На фона на поредния исторически момент в кариерата на аржентинеца, поздравленията от една легенда като Стоичков са още едно признание за мястото, което Лионел Меси заема в историята на световния спорт.