Назначиха и. ф. шеф на българското разузнаване

А сен Тутеков ще изпълнява функциите на председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) до избирането на нов титуляр на длъжността.

Това решение взе днес Министерският съвет.

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР считано от 19 юни 2026 г.

Припомняме, че процесът на институционално преструктуриране на разузнавателната общност в България започна интензивно през 2014 г., когато с приемането на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ бившата Национална разузнавателна служба (НРС) бе преименувана и преподчинена от президента към Министерския съвет. Тази реформа утвърди принципа за назначаване на председател с 5-годишен мандат чрез указ на държавния глава по предложение на правителството.

През годините механизмите за овладяване и баланс в системата за сигурност претърпяха няколко ключови трансформации. През октомври 2024 г., след преодоляване на президентско вето, Народното събрание прие промени, които прехвърлиха правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАР от президента към парламента.