Свят

Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител

Той беше назначен за премиер за пръв път на 9 септември и му отне три седмици, за да състави правителство — което се разпадна за една нощ

11 октомври 2025, 07:28
Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир
Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)
Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа
Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами
МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“
Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът
Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер
Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

П резидентът Еманюел Макрон помоли Себастиен Лекорню да се върне на поста министър-председател на Франция само четири дни след като той подаде оставка – събитие, което предизвика седмица на драматични политически сътресения, съобщава Би Би Си (BBC).

Макрон обяви решението си късно в петък, само часове след като се срещна с основните политически партии в Елисейския дворец – с изключение на лидерите на крайната десница и крайната левица.

Завръщането на Лекорню дойде като изненада, тъй като само преди два дни той заяви по националната телевизия, че „не гони поста“ и че „мисията му е приключила“. Не е сигурно дори, че ще успее да сформира правителство, но ще трябва да действа незабавно – новият премиер има срок до понеделник, за да представи бюджета за следващата година в парламента.

От Елисейския дворец съобщиха, че президентът е „възложил на Лекорню да състави правителство“, а хора от обкръжението на Макрон посочиха, че му е дадена „пълна свобода на действие“.

Лекорню, който е на 39 години и е един от най-верните съюзници на Макрон, публикува дълго изявление в платформата X, в което прие „по дълг мисията, възложена му от президента, за да направи всичко необходимо Франция да има бюджет до края на годината и да се отговори на ежедневните проблеми на сънародниците ни“.

По-рано тази седмица той се определи по телевизията като „воин-монах“, а в петък заяви, че ще направи всичко възможно да успее в тази мисия.

Политическите разделения относно това как да се намали националният дълг и бюджетният дефицит на Франция доведоха до падането на двама от последните трима премиери през последната година, така че предизвикателството пред Лекорню е огромно.

В началото на годината публичният дълг на Франция достигна почти 114% от брутния вътрешен продукт – третият по големина в еврозоната – а бюджетният дефицит за тази година се очаква да достигне 5.4% от БВП.

Сред условията, които Лекорню постави, за да приеме поста, беше това, че „никой няма да може да се измъкне от необходимостта да се възстановят публичните финанси на Франция“. С едва 18 месеца до края на президентския мандат на Макрон, той също предупреди, че всеки, който влезе в правителството, трябва да остави настрана своите президентски амбиции.

Още по-трудна задача за Лекорню е, че ще трябва да се изправи пред вот на доверие в Националното събрание, където Макрон няма мнозинство.

Популярността на президента достигна рекордно ниско ниво тази седмица – според проучване на Elabe одобрението му е едва 14%.

Жордан Бардела от крайнодясната партия „Национален сбор“, която не беше поканена на срещите на Макрон с партийните лидери в петък, заяви, че повторното назначение на Лекорню е „лоша шега“ от страна на президент, който е „по-изолиран и откъснат от реалността от всякога“. Бардела добави, че партията му веднага ще внесе вот на недоверие срещу „обречена коалиция“, чиято единствена причина да съществува е страхът от избори. „Национален сбор“ в момента води в социологическите проучвания.

Лекорню поне вече познава капаните, които го очакват при опита да състави правителство, тъй като прекара два дни тази седмица в разговори с потенциални партньори. Той беше назначен за премиер за пръв път на 9 септември и му отне три седмици, за да състави правителство — което се разпадна за една нощ, след като лидерът на консервативните републиканци, Бруно Ретайо, разкритикува едно от министерските назначения.

Центристките партии сами не могат да сформират правителство, а вътре в редиците на консервативните републиканци има разцепление.

Те до момента подпомагаха правителствата на Макрон, след като той изгуби парламентарното мнозинство на изборите миналата година.

Ретайо, който е известен с президентските си амбиции, ясно заяви, че няма да участва в „Лекорню II“ и обяви, че „общата платформа“ между центристи и консерватори е мъртва – макар не всички негови колеги да са съгласни с това.

Това означава, че центристкият премиер ще трябва да търси подкрепа и сред левите партии.

В опит да спечели левицата, екипът на Макрон даде сигнал, че президентът обмисля отлагане на част от спорните пенсионни реформи, приети през 2023 г., които повишиха възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години. Това обаче рискува да разгневи ключови центристки съюзници, които се бориха усилено за приемането на реформата, и не удовлетворява исканията на левите лидери, които се надяваха Макрон да избере премиер от техния лагер.

Оливие Фор от Социалистическата партия заяви, че „тъй като не сме получили никакви гаранции, няма да дадем и ние гаранции за подкрепа (на премиера) при вота на доверие“.

Фабиен Русел от Комунистическата партия каза след среща с президента, че левицата иска истинска промяна и че премиер от центристкия лагер на Макрон няма да бъде приет от френския народ.

Лидерът на Зелените Марин Тонделие добави, че е „смаяна“ от това, че Макрон почти нищо не е предложил на левицата, и предупреди, че „всичко това ще завърши много зле“.

Докато Макрон и повторно назначеният му премиер се стремят да намалят бюджетния дефицит на правителството с десетки милиарди евро, управителят на Френската централна банка предупреди, че политическите сътресения ще забавят икономиката още повече.

Банката прогнозира растеж от 0.7% за тази година, но управителят ѝ Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че той би могъл да бъде по-висок и че несигурността около кризата е струвала на Франция около 0.2% от потенциалния растеж.

„Като много французи, аз също се изморих от този политически хаос“, каза той пред радио RTL. „Време е за компромиси – това не е мръсна дума – дори и за формиране на коалиции“.

Ако Лекорню не успее да състави правителство, страната я очаква още по-голяма нестабилност – а това ще струва още повече на френската икономика.

Източник: BBC    
Еманюел Макрон Себастиен Лекорню френска политика политическа криза национален дълг bюджетен дефицит правителство на Франция вот на недоверие парламентарно мнозинство икономическа нестабилност
Последвайте ни

По темата

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Опасно време – каква е прогнозата за уикенда

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

Трагедия в Тенеси: 19 души са изчезнали след експлозията в завод за експлозиви

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

11 октомври: Писмото на Айнщайн до Рузвелт, което промени хода на историята

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

pariteni.bg
Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

Kia тества паспорти за батерии, които може да променят вторичния пазар на EV

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 4 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, ще изхвърлиш ли боклука? – Разбира се, миличка! – Още днес? – Сега вече прекаляваш с изискванията!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

България Преди 16 минути

По думите на кафе експерта Йордан Дъбов „между 3 и 4 лева струва добро кафе, 4–5 лева — много добро, а над 6 лева — отлично“

Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google

Технологии Преди 2 часа

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

,

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Любопитно Преди 10 часа

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

,

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Свят Преди 11 часа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Белият дом обяви мащабни съкращения в държавната администрация

Свят Преди 11 часа

Новината потвърди ръководителят на Бюджетната служба на Белия дом Ръс Воут

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 12 часа

Взривната вълна е била почувствана на километри

.

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Свят Преди 12 часа

Европейските сили посочиха, че активирането на механизма за възстановяване на санкциите е „правилна стъпка“

,

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

България Преди 12 часа

Мъжът е избягал в чужбина след присъдата

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 12 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки

Свят Преди 13 часа

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света

и

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

България Преди 13 часа

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

,

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

България Преди 14 часа

Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

България Преди 14 часа

Тапата е от машини, тирове и автомобили

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Любопитно Преди 14 часа

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Снимката е илюстративна

Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ

Свят Преди 14 часа

Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон

,

Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

България Преди 14 часа

Кои двама воини ще напуснат Войната на племената?

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Сара предупреди за потопа край морето

sinoptik.bg
1

3D симулация показва потопа Елените

sinoptik.bg

Как тялото ни сигнализира, че не ядем достатъчно (10 симптома)

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 октомври, събота

Edna.bg

Мбапе притесни Франция и Реал Мадрид

Gong.bg

Нова порция световни квалификации ще се играят тази вечер

Gong.bg

Кафето поскъпва в цял свят

Nova.bg

Силен вятър и захлаждане през уикенда

Nova.bg