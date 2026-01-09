Свят

Експлозия в жилищна сграда в Мадрид, жертва и ранени

Пожарникари пропълзяваха през отломките, за да извадят оцелелите

9 януари 2026, 23:16
Експлозия в жилищна сграда в Мадрид, жертва и ранени
Източник: istock/Getty Images

Е ксплозия разруши жилищна сграда в Мадрид, при което загина възрастна жена, а още девет души бяха ранени, съобщиха местните власти.

Мощен взрив разтърси жилищна сграда в Мадрид, има загинали

Пожарникари пропълзяваха през отломките, за да извадят оцелелите от последния етаж на четириетажна сграда в квартал Карабанчел, показаха кадри в социалните мрежи.

Осем души са получили леки наранявания, а 27-годишен мъж е бил транспортиран в болница.

Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Общинският съветник по сигурността и извънредните ситуации в Мадрид Инмакулада Санс заяви на място пред журналисти, че загиналата е възрастна жена и че няма данни за други жертви.

Източник: БГНЕС    
Експлозия Мадрид
Последвайте ни
Какво реши правителството за

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

Страшни бури удариха Франция, Германия и Великобритания

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Момче нападна съученичка с нож в Словения

Момче нападна съученичка с нож в Словения

Свят Преди 1 час

Пострадалата ученичка е била приета в болница

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Свят Преди 3 часа

Трамвай и лек автомобил се удариха в София

Трамвай и лек автомобил се удариха в София

България Преди 4 часа

Движението по булеварда е затруднено, трамваите са спрени на релсите

ПГ на „ДПС-Ново Начало“ проведе срещи във връзка със законопроекта за максималната надценка на основни стоки

ПГ на „ДПС-Ново Начало“ проведе срещи във връзка със законопроекта за максималната надценка на основни стоки

България Преди 5 часа

Представители на земеделския сектор и международни търговски камари обсъдиха мерките за защита на потребителите и подкрепа на българските производители

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Свят Преди 6 часа

В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че САЩ и Венецуела "работят добре заедно"

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

България Преди 6 часа

Неуспехът на Франция да блокира Меркосур ще измъчва Макрон завинаги

Неуспехът на Франция да блокира Меркосур ще измъчва Макрон завинаги

Свят Преди 6 часа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "наистина ни смята за идиоти"

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Свят Преди 6 часа

Полицията е задържала мъжа на местопрестъплението

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Свят Преди 6 часа

Мелони: Проблемът е кой трябва да води преговорите

Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

България Преди 6 часа

Сигналът е подаден от 27-годишен мъж

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Свят Преди 7 часа

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Свят Преди 7 часа

Папата: Пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява"

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

Свят Преди 7 часа

Това е петият свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици

<p>Борисов: Предстоят ни избори</p>

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

България Преди 7 часа

Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени, каза още лидерът на ГЕРБ

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

Свят Преди 7 часа

Софтуер анализира хиляди снимки от дронове и идентифицира потенциални места за търсене

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Любопитно Преди 7 часа

Актрисата обича предизвикателните тренировки

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Здрава Каменова: „Важно е да сме заедно – другото избледнява“

Edna.bg

Никол Кидман в най-истинската прегръдка – без сцена и без роли

Edna.bg

Сенегал е на полуфинал на КАН след успех над десет от Мали

Gong.bg

Официално: Пирин обяви новия собственик

Gong.bg

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици в цяла България в събота

Nova.bg

Президентът обяви кога ще връчи първия мандат

Nova.bg