Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна" в поведението на Тръмп и Зеленски

Д-р Бет Доусън, експерт по езика на тялото, сподели своите наблюдения върху поведението на двамата лидери

18 октомври 2025, 19:33
Н а 17 октомври президентът Доналд Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, само ден след „много продуктивния“ си разговор по телефона с руския президент Владимир Путин. По време на този разговор двамата лидери се договориха да проведат лична среща в Унгария през следващите седмици, за да обсъдят възможностите за прекратяване на войната.

Д-р Бет Доусън, експерт по езика на тялото, сподели пред „Ню Йорк Поуст“ своите наблюдения върху поведението на двамата лидери и анализира дали отношенията им са се променили след срещата в Овалния кабинет през февруари, която не завърши особено успешно.

  • Анализ на срещата между Тръмп и Зеленски

Д-р Бет Доусън отбеляза, че е налице „абсолютна промяна“ в динамиката на срещата и че между двамата лидери се наблюдава по-голяма синхронност. Тя подчерта, че срещата в петък значително се различава от предишните им взаимодействия. Първото ѝ впечатление е свързано с промяната в подхода на Зеленски към ръкостискането.

„Забелязваме нещо различно в реакцията на Володимир Зеленски по време на първата им среща. Той се ръкува, но пасивната му ръка остава до тялото му. Това не е нещо, което виждаме често“, каза Доусън.

Тя продължи: „В минали ръкостисквания сме го виждали да докосва другия човек с пасивната си ръка. Тук това не се случва, което е много интересно.“

„Зеленски стои изправен, балансиран и се усмихва. Но фактът, че държи лявата си ръка до тялото си, показва, че не желае да проявява прекомерна топлота или доминация. Това вероятно е умишлен жест на сдържаност“, допълни експертът по езика на тялото.

Доусън отбеляза, че ръкостискането с една ръка обикновено сигнализира за поддържане на дистанция, излъчване на увереност и професионализъм.

  • По-нисък тон и сдържан глас: Какво издава вокалният стил на Зеленски?

Д-р Доусън забеляза също, че гласът на украинския президент е значително по-нисък и по-равен от обикновено.

„Зеленски е известен с емоционалния си стил на комуникация. Въпреки че обикновено е сдържан, той често изразява емоции в речта си“, обясни тя. „По време на пресконференцията обаче гласът му беше с по-малко вариации и енергия. Това може да се дължи на емоционална умора, напрежение или да е резултат от умишлен контрол.“

„Този по-равен тон може да е стратегически ход, за да се излъчи стабилност или авторитет. Той е ясно забележим през цялата пресконференция“, добави тя. Според Доусън по-ниският тон често се асоциира с по-голяма сериозност и авторитетност.

  • Политическа синхронност между двамата лидери

В допълнение Доусън отбеляза: „Виждаме двама лидери, които акцентират върху политическата стойност на това да изглеждат единни. Това е очевидно и представлява значителна промяна в сравнение с предишните им срещи.“

След разговорите с Тръмп Зеленски се срещна с ръководители на водещи американски мозъчни тръстове, за да обсъдят „бойното поле“ и „стъпките към гарантиран мир“. Сравнявайки двамата президенти, Доусън отбеляза: „Зеленски отговаря на въпросите по дипломатичен начин, но избягва директни отговори. В същото време Тръмп отговаря по-пряко, което създава впечатление за компетентност или некомпетентност в зависимост от контекста. Това показва, че Зеленски е изключително предпазлив и дипломатичен в изказванията си.“

Източник: nypost.com    
