Зеленски: Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок"

У краинският президент Володимир Зеленски каза, че все още се надява САЩ да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахок", след като вчера се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА.

"Екипите ни работят по въпроса", каза украинският лидер в интервю за телевизия Ен Би Си. "Добре е, че президентът Тръмп не казва "Не", но засега не казва и "Да", допълни той.

NEW: Donald Trump told President Zelensky during a tense meeting on Friday that he doesn’t intend to provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles at least for now, Axios reports.



Putin’s puppet pic.twitter.com/p8uoTBTx8n — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 18, 2025

Зеленски подчерта, че Украйна разчита на получаването на подобни оръжия с голям обсег, за да се защитава от руската инвазия, която продължава вече над три години.

Той отбеляза, че "томахавките" са чувствителен въпрос и за Москва, и добави, че по негово мнение руският президент Владимир Путин се страхува от предоставянето на подобни ракети на Киев.

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Зеленски посети Вашингтон, за да иска одобрение за доставка на крилатите ракети, които биха позволили на Украйна да предприеме по-нападателни действия при отблъскването на руската инвазия.

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса. Той показва готовност да го обсъжда, но същевременно многократно подчертава, че и САЩ имат нужда от това оръжие, затова не биха се лишили с лека ръка от запасите си от него. След срещата остава неясно какво точно е договорено по отношение на "Томахок".