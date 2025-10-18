Свят

Тръмп коментира идея за тунел „Путин-Тръмп“ между Русия и САЩ

Доналд Тръмп определи идеята като „интересна“

18 октомври 2025, 18:03
Тръмп коментира идея за тунел „Путин-Тръмп“ между Русия и САЩ
Източник: БТА/AP

Д оналд Тръмп коментира идеята за изграждане на тунел, свързващ Русия и САЩ.

В четвъртък Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции, за първи път сподели идеята за изграждане на железопътен тунел, наречен „Путин-Тръмп“. Той би свързал двата континента под Беринговия проток, разделящ малко населения регион Чукотка в Русия от Аляска. По време на пресконференция в петък с президента на Украйна Володимир Зеленски, Доналд Тръмп определи идеята като „интересна“, пише Sky News.

Тръмп попита президента Зеленски за неговото мнение по въпроса, на което той отговори: „Не съм доволен от тази идея.“ Тази реплика предизвика смях сред американската делегация.

В публикация в X в петък Кирил Дмитриев обяви: „Започнахме проучването за осъществимост на тунела Русия-Аляска преди шест месеца.“ Той отбеляза, че Руският фонд за директни инвестиции, заедно с партньори, вече е финансирал на търговска основа първия железопътен мост между Русия и Китай.

„Мостът съкрати маршрута за товарни превози с над 700 километра“, поясни Дмитриев.

Той отправи публикация в X към Илон Мъск, като предложи тунелът да бъде изграден от неговата компания Boring Company. „Мечтата за връзка между САЩ и Русия през Беринговия проток отразява дългогодишна визия – от проекта за железопътна линия Сибир-Аляска от 1904 г. до руския план от 2007 г.“, написа Дмитриев.

Руският фонд за директни инвестиции е проучил съществуващи предложения, включително идеята за железопътна линия, свързваща САЩ, Канада, Русия и Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособния проект.

„Представете си връзка между САЩ и Русия, между Северна и Южна Америка и Афро-Евразия чрез тунела Путин-Тръмп – 70-километрова структура, символизираща единство“, добави той. „Традиционните разходи за такъв проект надхвърлят 65 милиарда долара, но технологията на @boringcompany би могла значително да ги намали в бъдеще“, отбеляза Дмитриев.

Тунел Русия-САЩ Берингов проток Доналд Тръмп Владимир Путин Железопътен тунел Кирил Дмитриев
