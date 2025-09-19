ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Е вропейската комисия (ЕК) обяви, че е внесла за одобрение от страните членки нов пакет от санкции срещу Русия, целящ засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна, предаде АФП.

„Можем да потвърдим, че Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.

Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.



So we're increasing the pressure.



With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Очаква се председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас да представят подробности по-късно през деня. Планът след това трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки. Според предишни изявления на представители на ЕС, пакетът ще засегне руските криптоактиви, банки и енергийния сектор.

We want to ban imports of Russian LNG into European markets.



It is time to turn off the tap.



I want to be clear: Europeans will be safe this winter.



Because we have been preparing for this under REPowerEU.



Our efforts are paying off today. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва и да притиснат руския президент Владимир Путин към мирни преговори. Първоначално се очакваше Комисията да представи 19-ия пакет на 17 септември, но решението беше отложено, като се съобщава, че причината е натискът на президента на САЩ Доналд Тръмп към европейските държави да прекратят покупките на руски петрол.

Администрацията на Тръмп заяви, че ще въведе допълнителни санкции срещу Москва едва след като ЕС също засили своите мерки, включително чрез мита върху Китай – основния купувач на руски петрол.

След телефонен разговор с президента на САЩ, Фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руска енергия, което първоначално беше планирано да приключи до края на 2027 г.

Последният пакет на ЕС, приет на 18 юли, беше определен като „най-силният досега“, като основният му акцент беше върху приходите на Русия от петрол. Сред мерките бяха понижаването на ценовия таван за морския износ на руски петрол до 47,60 долара за барел, санкции срещу над 100 кораба от така наречения „сенчест флот“ на Русия и други ограничения.