Свят

ЕК предлага 19-и пакет санкции, удрящ руски криптоактиви и банки

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва

19 септември 2025, 15:02
Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим
ЦАХАЛ ще действат с

ЦАХАЛ ще действат с "безпрецедентна сила" в Газа
Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог
Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър
Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Доналд Тръмп, следващият британски премиер?
Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия

Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия "болен човек на Европа"
Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си
Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Е вропейската комисия (ЕК) обяви, че е внесла за одобрение от страните членки нов пакет от санкции срещу Русия, целящ засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна, предаде АФП.

(Във видеото: Зеленски поиска от Тръмп твърда позиция за пакета санкции срещу Русия)

„Можем да потвърдим, че Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.

Очаква се председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас да представят подробности по-късно през деня. Планът след това трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки. Според предишни изявления на представители на ЕС, пакетът ще засегне руските криптоактиви, банки и енергийния сектор.

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва и да притиснат руския президент Владимир Путин към мирни преговори. Първоначално се очакваше Комисията да представи 19-ия пакет на 17 септември, но решението беше отложено, като се съобщава, че причината е натискът на президента на САЩ Доналд Тръмп към европейските държави да прекратят покупките на руски петрол.

Администрацията на Тръмп заяви, че ще въведе допълнителни санкции срещу Москва едва след като ЕС също засили своите мерки, включително чрез мита върху Китай – основния купувач на руски петрол.

След телефонен разговор с президента на САЩ, Фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руска енергия, което първоначално беше планирано да приключи до края на 2027 г.

Последният пакет на ЕС, приет на 18 юли, беше определен като „най-силният досега“, като основният му акцент беше върху приходите на Русия от петрол. Сред мерките бяха понижаването на ценовия таван за морския износ на руски петрол до 47,60 долара за барел, санкции срещу над 100 кораба от така наречения „сенчест флот“ на Русия и други ограничения.

Източник:  БГНЕС    
Санкции срещу Русия Европейска комисия Война в Украйна Енергиен сектор Руски петрол Икономически натиск ЕС Доналд Тръмп Криптоактиви Банков сектор
Последвайте ни

По темата

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Студентски град посрещна новата учебна година с огромни стенописи

Студентски град посрещна новата учебна година с огромни стенописи

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Тим Бъртън и Моника Белучи се разделиха

Тим Бъртън и Моника Белучи се разделиха

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

Камион самокатастрофира на АМ "Тракия"

България Преди 24 минути

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента

Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

Любопитно Преди 29 минути

Снимките идват няколко месеца след като звездата от „Кардашиян“ разкри точните подробности за увеличаването на гърдите си

Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

Свят Преди 1 час

Той е бил „иначе здрав“ без „болки в гърдите, затруднено дишане, кашлица или треска“

<p>Законопроектът за домашния&nbsp;алкохол е оттеглен</p>

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

България Преди 1 час

Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката и индустрията

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Свят Преди 1 час

Мярката е част от нова забрана, която също така изключва преподаването на човешки права и сексуален тормоз

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Любопитно Преди 1 час

 

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

КНСБ отчете над 50% надценка на основни храни

Пари Преди 2 часа

Конфедерацията констатира, че „има изключителна нехомогенност в ценообразуването“ на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони

<p>Медиите се покланят в &bdquo;двора на крал Тръмп&rdquo;&nbsp;</p>

„Дворът на крал Тръмп”: Медийните магнати се покланят, за да защитят важни сделки

Свят Преди 2 часа

„Свободата на словото вече не означава свобода на словото“

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

Пребитият шеф на полицията в Русе е изписан от болницата

България Преди 2 часа

Лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

България Преди 2 часа

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

България Преди 2 часа

На 11 септември в с. Крайници умишлено е умъртвена 25-годишна жена, съобщават от прокуратурата

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Свят Преди 3 часа

Джеймс, на 57 години, е бил един от тримата души на борда на едномоторния самолет Cirrus SR22T

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

Засилени мерки по пътищата в страната заради дългия уикенд

България Преди 3 часа

Още в петък следобед се очаква трафикът да стане много натоварен

Желязков: Правителството получи ново доверие

Желязков: Правителството получи ново доверие

България Преди 3 часа

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Свят Преди 3 часа

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, отбеляза роденият в САЩ понтифик

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Свят Преди 3 часа

Бившият главен редактор на скандалното мъжко списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Поредната шокираща раздяла в Холивуд: Моника Белучи и Тим Бъртън

Edna.bg

Белла Хадид е в тежко състояние в болница: Ето какво знаем (СНИМКИ)

Edna.bg

Първият национален тенис шампионат за любителки ще се проведе в София

Gong.bg

Димитър Евтимов: Напрежението ще бъде при ЦСКА, тръгнах си разочарован

Gong.bg

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Nova.bg

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСИ

Nova.bg