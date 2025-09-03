Свят

Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия

Това съобщи представител на Белия дом

3 септември 2025, 20:52
Тръмп и Зеленски ще говорят утре за санкции срещу Русия
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканският президент Доналд Тръмп ще проведе разговор с украинския си колега Володимир Зеленски в четвъртък.

Това съобщи представител на Белия дом, след като по-рано самият Зеленски и европейски лидери заявиха, че очакват обаждането, предаде АФП.

„Много скоро ще разговарям с него и тогава ще знам какво точно ще предприемем“, каза Тръмп в Овалния кабинет, по време на визитата на полския му колега Карол Навроцки.

По-късно служител на Белия дом потвърди: „Президентът Тръмп имаше предвид Зеленски. Двамата ще разговарят утре“.

По-рано на 3 септември, по време на посещението си в датската столица Копенхаген, Зеленски заяви, че се надява да разговаря с Тръмп, пред когото ще настоява за нови санкции срещу Русия.

Източник: БГНЕС    
Тръмп Зеленски Русия
