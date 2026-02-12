Свят

Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Русия разполага с 150-хилядна армия в това направление

12 февруари 2026, 21:13
Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици
Източник: EPA/БГНЕС

С итуацията в района на Покровск и Мирноград в Донецка област е изключително неблагоприятна. Загубата на тези градове е въпрос на време. Това заяви в интервю за OBOZ.UA военният експерт Владислав Селезньов. Според него в тези направления няма стабилна логистика за осигуряване на украинската отбрана.

"Въпросът за загубата на контрол над Покровск и Мирноград, над онези малки участъци, които все още са под наш контрол, мисля, че е въпрос на няколко седмици. Възможно е дори да се случи по-рано“, отбелязва той, цитиран от "Фокус“.

Ето къде ще е голямото настъпление на Русия

Експертът добавя, че селата Родинское и Гришине, които се намират в близост, са до голяма степен под контрола на Русия. За това няма възможност да се осигури всичко необходимо на защитниците на двата града, които са съсредоточени в северните и североизточните микрорайони на Покровск и северозападните предградия на Мирноград.

"Няма логистика, няма ресурси за водене на отбранителни битки, изключително трудно е да се поддържа стабилна отбрана. Най-вероятно в най-близките дни ще видим маневрена отбрана и отстъпващи битки, свързани с оттеглянето на нашите сили и машини от този участък на фронта. Мисля, че можем да говорим с доста голяма вероятност, че ще загубим контрол над тези населени места", посочва Селезньов.

Русия разполага с 150-хилядна армия в това направление и най-вероятно, след като установят контрол над Покровск и Мирноград, руснаците ще се придвижат към Константиновка и Дружковка, допълва военният експерт.

"Разбира се, аз нямам вътрешна информация от руския генерален щаб, но според логиката на събитията е очевидно: ако приоритетната задача за тях е атака срещу нашата група, която действа в района на Константиновка, Дружковка и южната част на тази градска агломерация с четири "полюса“, най-вероятно противникът ще прехвърли тези ресурси тук. Ето защо в най-близко бъдеще боевете за Константиновка и Дружковка могат да се разраснат в доста голям мащаб", обобщава Владислав Селезньов.

Украинските войски се изтеглиха от Сиверск

Припомняме, че Русия обяви още в края на миналата година, че е превзела Покровск, което се оказа невярно. Подобни съобщения обаче имат ефект на бойното поле, тъй като руското командване прави всичко възможно да превърне публичната информация в реалност, независимо от даваните жертви.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
