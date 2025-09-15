Свят

Тръмп е готов да наложи санкции срещу Русия

Европа обаче трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на САЩ, заяви американският държавен глава

15 септември 2025, 07:50
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, но Европа трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на Съединените щати, предаде Ройтерс.

„Европа купува петрол от Русия. Не искам да купуват петрол“, заяви Тръмп пред репортери.

„А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги. Аз съм готов да наложа санкции, но те ще трябва да засилят своите санкции, за да бъдат съизмерими с моите“, добави американският президент.

Зеленски поиска оръжия от Тръмп, Русия настъпи

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски подчерта важността на дроновете за защитата на страната му от руската инвазия и в същото време предложи помощ на НАТО в противодействито на руските безпилотни летателни апарати, предаде ДПА.

"Най-ефективните санкции - санкциите, които работят най-бързо - са удари по руските нефтопреработвателни комбинати, по техните терминали и техните петролни складове", каза държавният глава на Украйна в неделя в традиционното си видеообръщение към нацията.

Зеленски подчерта важността на дроновете и предложи помощ на НАТО

Той отбеляза, че тези нападения са болезнени за Русия и освен това засягат военните действия на Москва.

Въпросните атаки "са ограничили значително капацитета на руската петролна индустрия, а това само по себе си значително ограничава военните способности", обърна внимание Зеленски.

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

Преди ден Украйна предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, на 110 километра от Санкт Петербург.

Източник: Владимир Арангелов, Иво Тасев - БТА    
