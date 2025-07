Единственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India още сънува ужаса

У жасите от самолетната катастрофа на Air India от 12 юни, при която загинаха 241 души, продължават да преследват Вишваш Кумар Рамеш – единствения оцелял, разказва негов роднина. Всяка нощ той отново преживява трагедията насън.

На 12 юни самолет Boeing 787-8, пътуващ за Лондон, се разби малко след излитането си от Индия. Сред 230-те пътници и 12-членния екипаж оцеля само един човек – 40-годишният британски гражданин Вишваш Кумар Рамеш. Всички останали, включително и неговият по-голям брат Аджай Кумар Рамеш, загиват.

Месец след трагедията Вишваш все още се възстановява както физически, така и психически. Един от роднините му, Крунал Кешаве от Лестър, Англия, разказва пред Metro UK, че Вишваш не може да заспи спокойно.

„Спи, но сънят му не е нормален“, казва Кешаве. „Когато заспи, сънува, че отново е на борда на самолета. Вижда как всички умират пред очите му.“

Кешаве допълва, че Вишваш избягва да говори за катастрофата. „Опитва се да води нормален живот, но не излиза често. Прекарва повечето време у дома със семейството.“

