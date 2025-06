Сърцераздирателен момент: Единственият оцелял от Air India пренесе ковчега на брат си

Е динственият оцелял от трагичната самолетна катастрофа на Air India пренесе ковчега на брат си, който загина при ужасяващия инцидент.

Британският гражданин Вишваш Кумар Рамеш, 40-годишен от Лестър, бе с превръзки по лицето и видимо куцаше, докато носеше ковчега на брат си Аджай на погребална церемония в щата Гуджарат.

Двамата братя са били на борда на полет AI171, който миналата седмица се разби в гъсто населен район на западноиндийския град Ахмедабад. Вишваш, седящ на място 11А, успява да се измъкне от останките секунди преди те да бъдат погълнати от пламъци.

Само една седалка напред – и съдбата на брат му е коренно различна. Аджай, при когото Вишваш е отседнал в Индия, загива трагично заедно с още 240 пътници и екипаж на борда на самолета, който е пътувал за лондонското летище Гетуик, както и с десетки хора на земята.

Heartbreaking moment British Air India crash survivor limps as he carries the coffin of his brother who died next to him with 240 others on doomed flight https://t.co/KCqLWPsb1Y

Ковчегът на Аджай, украсен с цветни венци, бе пренесен от няколко опечалени, включително Вишваш.

Boeing 787 Dreamliner излита в 13:17 ч. местно време и в 13:38 ч. е забелязан да набира височина от международното летище „Сардар Валабхай Пател“.

Секунди по-късно самолетът губи захранване и се разбива в жилищен район на град Ахмедабад в щата Гуджарат. Машината експлодира във въздуха като огнена топка.

Катастрофата удря сградата на лекарското общежитие към Медицинския колеж „Би Джей“, разпръсквайки отломки, пушек и огън на стотици метри височина. Кадри, получени ексклузивно от MailOnline, показват как Вишваш се опитва да се върне на мястото на пожара, за да спаси брат си.

Той разказал на първия пристигнал служител от аварийните екипи: „Член на семейството ми е там, брат ми... гори жив. Трябва да го спася.“

Спасителят Сатиндер Сингх Сандху споделя: „Приближих се до г-н Рамеш, хванах го за ръката и го отведох към чакаща линейка. Нямах представа, че е пътник в самолета – помислих, че е местен жител или случаен минувач.“

„Той беше в шок – дезориентиран, куцаше, лицето му беше в кръв, но можеше да говори. Каза на парамедиците, че е летял за Лондон, когато самолетът е паднал, и че иска да се върне, за да спаси семейството си.“

Властите, разследващи катастрофата, предполагат, че самолетът е използвал авариен генератор за захранване. Предварителният анализ повдига въпроси дали двигателите са функционирали нормално по време на излитането.

The sole survivor of the June 12 Air India crash walked out of the hospital to attend his brother’s funeral. pic.twitter.com/fyDU9wp9fi

Боингът е бил на височина от едва 120 метра, когато и двата двигателя вероятно са отказали. Пилотите са имали само 17 секунди да реагират, преди свръхмодерната машина да се забие в сградата на медицинския колеж, причинявайки огнен взрив, издигнал се в небето.

Една от основните линии на разследване е възможната загуба или рязко намаляване на тягата.

Аварийните системи, известни като турбини с напорно налягане, са малки витла, които се спускат от долната част на фюзелажа и служат като резервен източник на електрозахранване. Те се активират автоматично, ако и двата двигателя откажат или ако има спад в хидравличното налягане, както и при загуба на захранване в пилотската кабина.

Според The Wall Street Journal, източници, близки до разследването, посочват, че данните сочат самолетът да е бил конфигуриран за излитане – клапите и други елементи на управление са били в правилна позиция.

Разследването също така включва анализ на черните кутии – записващите устройства на полета. Експертите проверяват дали самолетът е бил претоварен и дали е имало предишни технически проблеми.

Индийското Бюро за разследване на авиационни произшествия работи по случая в сътрудничество с Обединеното кралство, САЩ и представители на Boeing.

Амит Сингх, бивш пилот и авиационен анализатор, заявява: „Извличането на данни от черните кутии е ключово за разбиране на последователността от събития. Гласовият рекордер записва разговорите на пилотите и всички аварийни сигнали, докато другото устройство съхранява техническите параметри като настройки на двигателя и управление.“

#Watch | Vishwas Kumar Ramesh, the sole survivor of the #AirIndia plane crash, has been discharged from the Ahmedabad Civil Hospital following his recovery, and he later attended the cremation of his deceased brother, who was flying with him on the same aircraft, officials said.… pic.twitter.com/lwTXZnDXI5