Чудото на седалка 11А: Какво знаем за единствения оцелял в катастрофата на Air India Вишваш Кумар Рамеш

Т ова изглеждаше невъзможно. Само минути след като се разпространи новината за катастрофата на самолет на Air India в индийския град Ахмедабад, в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда мъж с окървавена риза, напускащ мястото на трагедията, пише CNN.

Оказа се, че има един оцелял – британски гражданин от индийски произход, идентифициран от Hindustan Times като Вишваш Кумар Рамеш.

„Тридесет секунди след излитането се чу силен шум и след това самолетът се разби. Всичко се случи толкова бързо“, разказва той в интервю от болницата, където бе приет за лечение.

Рамеш споделя, че се е прибирал във Великобритания след посещение при роднини. Брат му също е бил на борда, но седял на различен ред. Мъжът не знае дали брат му е оцелял.

По-късно Air India потвърди: от 242-ма души на борда, 241 са загинали. Единственият оцелял е именно Рамеш.

Братовчед му, Аджай Валги, заяви пред репортери в Лестър, Англия, че Вишваш се е обадил на семейството си и е казал, че е „добре“. „Семейството ни е съсипано от загубата на брат му и всички останали на борда“, добавя той.

Според лекари от Гражданската болница в Ахмедабад, състоянието на Рамеш не е критично и се очаква да бъде изписан в рамките на няколко дни.

„На снимките се вижда, че има следи от кръв, но нараняванията му не са сериозни. Чувства се добре, под наблюдение е и няма усложнения“, каза д-р Раджниш Пател, ръководител на хирургичното отделение в болницата.

Индийски медии публикуваха снимка на бордната карта на Рамеш, според която той е седял на място 11А, до аварийния изход, точно пред лявото крило.

От CNN уточняват, че автентичността на документа не е потвърдена.

Експертът по авиационна безопасност на CNN и бивш инспектор към Федералната авиационна администрация на САЩ Дейвид Суси изрази изненада, че оцелял пътник е седял именно там:

„Седалката е точно над крилото – там, където самолетът обикновено получава най-силен удар при сблъсък със земята. Оцеляването на човек в тази зона е наистина изключително.“

Оцеляването на Рамеш бе наречено „истинско чудо“ от британския депутат Шивани Раджа:

„Свързах се със семейството му и уважавам желанието им за уединение в този тежък момент. За съжаление, един от братята му също е бил на борда и не е оцелял“, каза тя пред CNN.

Катастрофата е отнела живота и на хора извън самолета – включително студенти от общежитието на Медицинския колеж и болница BJ, върху което се е разбил самолетът. Според старши лекар от болницата, където са приети повечето жертви и ранени, броят на загиналите вероятно ще нарасне.

Свапнил Бхалодия от Мрежата на студентите по медицина на Индийската медицинска асоциация съобщи, че поне трима студенти са загинали, а десетки други са ранени.

Катастрофиралият самолет е бил на път за летище Гетуик, Лондон, и е превозвал граждани на Индия, Великобритания, Канада и Португалия.