Свят

Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока

17 ноември 2025, 14:35
Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го
Източник: istock

Г рупа маскирани бандити обра луксозен бутик на престижната централна улица "Виа Кондоти" в Рим, в близост до Испанските стълби, съобщи агенция АНСА.

Зрелищен обир в Рим, търсят българска кола

Според първоначалната информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч., разбили са металните щори и са проникнали вътре.

Не за пръв път стариците посягат към магазина на суперлуксозната марка в центъра на Рим

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока. На място работят криминалисти и разследващи екипи.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Обир Рим Луксозен бутик Виа Кондоти Испански стълби Маскирани бандити Разбиване с автомобил Кражба Престъпление Разследване
Последвайте ни

По темата

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

110 000 хил. лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари

"Буквално за няколко часа си отиде" - съпругът на Алена разкри подробности за внезапната ѝ смърт

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

Деми Мур превзе Лондон с впечатляваща рокля и неповторимо излъчване

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 22 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 19 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 20 часа

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пощенска банка инвестира в бъдещето – чрез хората си

Пощенска банка инвестира в бъдещето – чрез хората си

Любопитно Преди 8 минути

Future Skills Academy е новата и най-мащабна програма за обучение и развитие на всички служители в компанията

<p>Най-много бездомни хора има в центъра на София</p>

Проучване: В центъра на София има най-висока концентрация на бездомни хора

България Преди 20 минути

По предварителни данни бездомността в София е значително по-ниска, отколкото в големите европейски градове

В Германия: Русия може да нападне НАТО догодина

В Германия: Русия може да нападне НАТО догодина

Свят Преди 44 минути

Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус

Ретроградна седмица променя плановете - какво да НЕ правите

Ретроградна седмица променя плановете - какво да НЕ правите

Любопитно Преди 52 минути

Украинският астролог Катерина Соловьова подготви седмичен хороскоп и обясни какво ще ни донесат Лилит и ретроградният период

Моника Белучи блесна със стил на среща с папа Лъв XIV (СНИМКИ)

Моника Белучи блесна със стил на среща с папа Лъв XIV (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Моника Белучи избра безупречен черен костюм с класическа кройка, съчетаващ елегантност и строг протокол

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Любопитно Преди 1 час

Сара Фъргюсън „обвинява себе си“ за падението на Андрю и може да напусне Великобритания след унижението на бившия ѝ съпруг

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

„Никога нямаше да се получи по-рано“: Джейн Сиймур срещна любовта на 70

Любопитно Преди 1 час

Актрисата признава, че дори не е смятала, че на този етап от живота ѝ е възможна здрава и любяща връзка

Опасност от експлозия: Румъния евакуира 15 души заради горящ кораб до границата с Украйна

Опасност от експлозия: Румъния евакуира 15 души заради горящ кораб до границата с Украйна

Свят Преди 1 час

Окръжният инспекторат за извънредни ситуации на Тулча съобщи, че мярката е превантивна и е предприета заради товара на кораб

Жена сключи брак с AI-мъж, генериран от ChatGPT

Жена сключи брак с AI-мъж, генериран от ChatGPT

Свят Преди 1 час

Експерти вече използват термина „AI психоза“, за да опишат пациенти, развили заблуди, параноя или изкривено мислене след продължително общуване с чатботове

Хакерът, разбил профила на Обама, дължи 4,1 млн. лири в биткойн

Хакерът, разбил профила на Обама, дължи 4,1 млн. лири в биткойн

Свят Преди 2 часа

Той беше арестуван в Испания през 2021 г. и екстрадиран в САЩ по-късно на основание, че доказателствата по делото и жертвите се намират там

„Ребрата ме болят ужасно“: Джъстин Бийбър падна тежко от електрически скейтборд

„Ребрата ме болят ужасно“: Джъстин Бийбър падна тежко от електрически скейтборд

Любопитно Преди 2 часа

31-годишният изпълнител сподели новината по време на четиричасово предаване на живо в Twitch

Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

Хотелът, в който две деца бяха смъртоносно натровени, е затворен

Свят Преди 2 часа

По данни на полицията задържаните лица са служители на хотела и на фирма, която пръскала обекта срещу насекоми непосредствено преди инцидента

15 неща, за които никоя жена не трябва да се извинява

15 неща, за които никоя жена не трябва да се извинява

Любопитно Преди 2 часа

Все още се борим да се освободим от остарели нагласи и да се противопоставим на системен сексизъм

Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

Русия обяви превземането на 3 селища в 3 украински области

България Преди 2 часа

Китайска армия от роботи ужаси света (ВИДЕО)

Китайска армия от роботи ужаси света (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Хуманоидните роботи са машини, които наподобяват човешката физическа форма и са проектирани да работят редом с хората

Земетресение разлюля Лефкада

Земетресение разлюля Лефкада

Свят Преди 2 часа

Не се съобщава за щети и пострадали хора

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg

Давид празнува победата с майка си в дискотека (СНИМКИ)

Edna.bg

Защо oversize дрехите са най-горещият тренд за 2025?

Edna.bg

Луис Суарес не забравя тежкото си детство: миел коли, докато майка му чистела тоалетни

Gong.bg

Нигерия обвини ДР Конго във вуду магии

Gong.bg

Желязков: Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите

Nova.bg

Костадин Ангелов: Парите за заплатите на младите лекари са осигурени

Nova.bg