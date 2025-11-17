Автомобил с маскирани бандити се вряза в луксозен бутик в Рим, обраха го

Г рупа маскирани бандити обра луксозен бутик на престижната централна улица "Виа Кондоти" в Рим, в близост до Испанските стълби, съобщи агенция АНСА.

Зрелищен обир в Рим, търсят българска кола

Според първоначалната информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч., разбили са металните щори и са проникнали вътре.

Не за пръв път стариците посягат към магазина на суперлуксозната марка в центъра на Рим

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока. На място работят криминалисти и разследващи екипи.