Катастрофа на бул. "Столетов" в Габрово - кола се вряза в хладилни витрини

А втомобил катастрофира в хладилни витрини на тротоар в Габрово. Инцидентът е станал на булевард „Столетов“ в квартал „Бичкиня“, в южната част на града.

Пътните настилки в района са мокри. Лекият автомобил след излизане от кръстовище в посока център е преминал през тротоар и се е ударил във витрините.

Автомобил самокатастрофира край Габрово

При инцидента няма пострадали.

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието. Причините за инцидента ще се разследват, органи на МВР провеждат оглед на място.