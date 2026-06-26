България

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София

Нанесени са сериозни материални щети по фасадата и оборудването, клиниката временно преустановява работа

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 10:40
Автомобил се вряза в дентален кабинет в София
Източник: БТА

А втомобил се вряза в дентален кабинет в София. Инцидентът е станал в четвъртък (25 юни) на ул. „Горски пътник“.

По информация на собствениците на клиниката няма пострадали хора. Денталният център обаче няма да работи в следващите няколко дни, тъй като предстои отстраняване на нанесените щети.

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От кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че са сериозно повредени както фасадата на сградата, в която се намира кабинетът, така и част от специализираната медицинска апаратура вътре.

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„Най-важното е, че няма пострадали и всички са добре. Затова сме безкрайно благодарни! В такива моменти човек осъзнава колко ценни са хората около него. Благодарим от сърце на целия екип, на близките, приятелите и съседите, които подадоха ръка и ни помогнаха да се справим със ситуацията“, посочват от клиниката.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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