Автомобил се вряза в дентален кабинет в София

А втомобил се вряза в дентален кабинет в София. Инцидентът е станал в четвъртък (25 юни) на ул. „Горски пътник“.

По информация на собствениците на клиниката няма пострадали хора. Денталният център обаче няма да работи в следващите няколко дни, тъй като предстои отстраняване на нанесените щети.

Автомобил се вряза в автобусна спирка в София, двама са в болница (СНИМКИ)

От кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че са сериозно повредени както фасадата на сградата, в която се намира кабинетът, така и част от специализираната медицинска апаратура вътре.

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„Най-важното е, че няма пострадали и всички са добре. Затова сме безкрайно благодарни! В такива моменти човек осъзнава колко ценни са хората около него. Благодарим от сърце на целия екип, на близките, приятелите и съседите, които подадоха ръка и ни помогнаха да се справим със ситуацията“, посочват от клиниката.