Джо Байдън проговори за мистериозните дронове

П резидентът Джо Байдън проговори за мистериозните наблюдения на дронове в Ню Джърси, като заяви, че „няма усещане за опасност“.

Във вторник пред репортери в Белия дом Байдън заяви, че безпилотните летателни апарати „очевидно не са нищо гнусно“, и предположи, че много от наблюденията са били разрешени безпилотни летателни апарати в полет.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с Белия дом за коментар по електронната поща.

Защо това е важно

През последните седмици в Ню Йорк и Ню Джърси беше регистрирана вълна от дронове. Все повече се спекулира защо броят на наблюденията се е увеличил, откъде може да са дошли дроновете и кой ги управлява.

Федералното бюро за разследване и служителите на местните правоприлагащи органи разследват наблюденията, някои от които са се случили в близост до обекти от критичната инфраструктура и военни съоръжения, но властите не са дали достатъчно убедителни отговори, което води до ширещи се спекулации сред обществеността.

BIDEN (INCOHERENTLY) FINALLY ADDRESS DRONES: "Nothing nefarious, apparently... I think one started, and they all got - everybody wanted to get in their deal." pic.twitter.com/2gwDZ7Nt70