Мистериозни дронове са засечени над САЩ

М истериозни безпилотни самолети бяха забелязани в североизточната част на Съединените щати.

Властите наблюдават ситуацията, но засега не виждат опасност.

Администрацията на президента Джо Байдън се сблъска с нарастващи критики, дори от собствената му Демократическа партия, за това, че не е определила ясно произхода на обектите, забелязани да се носят над части от Ню Йорк и Ню Джърси.

През последните дни видеоматериали с мистериозни въздушни явления заляха социалните мрежи. За подобни обекти се съобщава и в Мериленд и Вирджиния.

Говорителят на Белия дом по въпросите на националната сигурност Джон Кърби по-рано заяви, че дроновете може да са законно експлоатирани самолети или хеликоптери, объркани с дронове.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул, която също изрази недоволство от начина, по който федералното правителство се справя с проблема, обяви в неделя, че властите са се съгласили да изпратят система за откриване на дронове в нейния щат.

In response to my calls for additional resources, our federal partners are sending a drone detection system to New York.



I am grateful for the support, but we need more. Congress must pass a law that will give us the power to deal directly with the drones.