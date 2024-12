Белият дом: Мистериозните дронове над Ню Джърси летят законно

Ф едералното правителство на САЩ за момента не е установило никакви рискове за обществената безопасност или националната сигурност от докладваните наблюдения на летящи дронове над щата Ню Джърси и в североизточната част на страната, каза говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби, цитиран от Асошиейтед прес.

Кърби уточни, че според властите тези дронове летят законно.

„Във федералната авиационна администрация на САЩ са регистрирани повече един милион дрона“, каза Кърби. „И има хиляди търговски, любителски и полицейски дронове, които летят законно в небето всеки ден“, допълни той.

От средата на миналия месец десетки очевидци в Ню Джърси съобщиха, че са видели дронове да летят над целия щат, включително в близост до „Пикатини Арсенал“ – военно-изследователски и производствен център, както и над голф игрището в Бедминстър на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп.

Губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи и служителите на правоприлагащите органи казаха, че няма данни дроновете да представляват заплаха за обществената безопасност, но въпреки това много щатски и общински законодатели призоваха за по-строги правила за това кой може да управлява безпилотни летателни апарати.

Федералното правителство е изпратило персонал и съвременни технологии за разследване на сигналите в Ню Джърси и други щати и оценява всеки сигнал, подаден от граждани, каза той и добави, че през последните седмици ФБР е получило повече от 5000 сигнала, като само „около 100“ са определени като достатъчно правдоподобни, за да изискват допълнително разследване.

