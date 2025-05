Б ившият президент на САЩ Джо Байдън е диагностициран с „агресивна“ форма на рак на простатата, съобщи неговият екип, цитиран от The Independent .

Говорител на Байдън заяви в неделя, че диагнозата е била поставена в петък, след като лекарите открили малък възел на простатата му, който е наложил допълнителна оценка.

„Миналата седмица президентът Джо Байдън беше прегледан заради ново образувание на простатата, след като съобщи за засилващи се симптоми, свързани с уринирането. В петък му бе поставена диагноза рак на простатата, характеризиращ се с резултат по скалата на Глийсън 9 (пета степен), с метастази в костите“, се казва в изявлението.

„Въпреки че това представлява по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда чувствителен към хормонална терапия, което позволява ефективно лечение“, допълва говорителят. „Президентът и семейството му разглеждат възможностите за лечение заедно с неговите лекари.“

Президентът Доналд Тръмп написа в платформата Truth Social: „Мелания и аз сме натъжени от новината за неотдавнашната медицинска диагноза на Джо Байдън. Изказваме най-сърдечните си пожелания към Джил и семейството и желаем на Джо бързо и успешно възстановяване.“

Вицепрезидентът на Байдън Камала Харис похвали своя бивш началник като „борец“.

„Дъг и аз сме натъжени от новината за диагнозата рак на простатата на президента Байдън. Мислите и молитвите ни са с него, д-р Байдън и цялото им семейство в този труден момент“, каза тя. „Джо е борец — и знам, че ще се изправи пред това предизвикателство със същата сила, устойчивост и оптимизъм, които винаги са определяли живота и лидерството му. Надяваме се на пълно и бързо възстановяване.“

Новината за диагнозата идва, след като съпартийци на Байдън се опитаха в неделя — малко преди съобщението — да го защитят, след като беше публикуван нов аудиозапис от интервю от 2023 г. между Байдън и прокурор Робърт Хър, в което тогавашният президент се затруднява да отговаря на въпроси и да си припомня ключови дати от личния и обществения живот.

Водещи на неделни телевизионни предавания поискаха реакции от страна на демократически законодатели по повод аудиозаписа и попитаха дали партията е трябвало да убеди Байдън да се откаже от кампанията си за преизбиране още миналата година.

Съюзници на Байдън и демократи, които бяха негови застъпници по време на кампанията — включително сенаторът от Кънектикът Крис Мърфи и конгресменът от Калифорния Ро Кана — се дистанцираха от усилията му за преизбиране и сега признават, че с поглед назад партията е трябвало по-рано да го прикани да се оттегли. Въпреки това, те не обвиниха най-близките му съветници в прикриване на информация.

След съобщението в неделя за диагнозата, Ро Кана написа в X: „Моля се за Байдън и неговото семейство да победят рака, с който наскоро е диагностициран. Той и Джил винаги са били борци и съм уверен, че ще посрещнат това предизвикателство със смелост и достойнство.“

„Ракът е нещо ужасяващо“, написа Меган Маккейн, чийто баща, покойният републикански сенатор Джон Маккейн, почина от мозъчен тумор. „Това е ад. Изключително трудно е за всяко семейство, навсякъде по света. Пожелавам само изцеление, светлина и сила на президента Байдън и неговото семейство.“

Републиканската конгресменка от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн заяви: „Тъжно е да чуя тази новина. Ракът наистина е ужасяващ. Баща ми почина от рак през 2021 г. Молитви за Джо Байдън и неговото семейство.“

I’m sorry to see this news.



Cancer is truly awful. My Dad passed away in 2021 with cancer.



82-годишният Байдън, най-възрастният президент в историята на САЩ, напусна поста през януари. През целия си мандат той беше подлаган на критики относно здравословното си състояние и възрастта си, което доведе до прекратяване на кампанията му за преизбиране след катастрофален дебат с Тръмп през юни миналата година.

В по-късен етап от обществената си дейност Байдън насочи вниманието си към изследванията на рака, след като синът му Бо почина от мозъчен тумор през 2015 г. Като президент той оглави инициативата „Cancer Moonshot“ — усилие за ускоряване на напредъка в борбата с болестта. Ракът на простатата е един от най-разпространените видове рак сред мъжете, особено в напреднала възраст.

