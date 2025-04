10 капки кръв могат да открият 12 вида рак с изкуствен интелект, години преди симптомите

Н ов кръвен тест, който използва изкуствен интелект за откриване на признаци на дузина видове рак много преди да се появят симптоми, ще бъде изпробван върху пациенти на Национална служба по здравеопазване (NHS), пише Sky News.

Изпитването върху 8000 пациенти ще анализира кръвните проби за малки фрагменти от генетичен материал, отделян от туморите.

Извършените до момента тестове върху 20 000 пациенти показват, че тестът miONCO-Dx е с 99% точност при откриването на рака и определянето на мястото, където се намира, което позволява поставянето на диагноза, когато болестта е в много по-ранен и лечим стадий.

Необходими са само 10 капки кръв, за да се открият до 12 често срещани вида рак - включително рак на белия дроб, стомаха, простатата, хранопровода, черния дроб, пикочния мехур, яйчниците, червата, панкреаса и гърдата, както и сарком на костите и меките тъкани и вид мозъчен тумор.

