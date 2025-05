"Дядо ми беше нацистки палач в Аушвиц - и нямах представа"

В класна стая в Щутгарт през 1970-те години седмокласникът Кай Хьос научава нещо, което ще промени живота му. Учител чете от учебник по история за Холокоста, когато се споменава името "Рудолф Хьос".

Кай се прибира вкъщи и пита майка си дали има някаква семейна връзка. Тя потвърждава, че Рудолф е негов дядо, баща на баща му — и нацистки офицер от SS и комендант на Аушвиц, който е отговорен за смъртта на 1,1 милиона души, предимно евреи.

"Просто се срамувах", казва Кай пред The Post.

Рудолф лично е нареждал на подчинените си да събират затворници в "душовете", където са били освободени смъртоносни облаци от отровен газ Zyklon-B. Той е заловен през 1946 г. и признава, че е убивал 2000 души на час в газовите камери. Полските власти го екзекутират през 1947 г. в Аушвиц.

"Нашето име е синоним на невероятни престъпления срещу човечеството и жестокости, Холокост и антисемитизъм", каза Кай.

Сега на 63 години и християнски пастор, все още базиран в Щутгарт, той си е поставил за мисия да подкрепя еврейските общности, да насърчава помирението и да образова хората за Холокоста.

Съвременната култура притъпява ужасите на Холокоста

Според него изминаването на 80 години от края на Втората световна война и съвременната култура, сега наситена с насилствени видеоигри и филми, и "хората, особено младите" са загубили чувствителност към ужасите на миналото.

"Трябва да върнем хората, за да видят какво се е случило в Аушвиц и в нацистка Германия, какво са направили, колко нехуманно, колко ужасно е било това", каза Кай. "Хората могат да изучават всички исторически факти и статистиката, но трябва да има сълзи."

Майка му Хедвиг научава за престъпленията на Рудолф едва пет години след брака си с един от синовете му Ханс-Юрген Хьос.

Ханс-Юрген описва миналото на баща си като "минало заминало", но липсата му на откровеност отравя семейството.

Той напуснал майката на Кай за друга жена, когато синът им е на 20 години. Двойката имала жесток сблъсък, при който Хедвиг го намушкала с нож, принадлежал на Рудолф.

"Тя почти го уби", спомня си Кай.

Fascinating story by @Mark_Kellner in today's NY Post about how the grandson of the commandant of Auschwitz views his family's role in the Nazi genocide. “With the rise of antisemitism, It’s brave of him to be doing this,” said @trishaposner , author of “The Pharmacist of… pic.twitter.com/g3rzyMzj9E

Първоначално Кай не е бил религиозен човек. В началото на кариерата си той работи в хотелиерството в луксозни хотели в Африка, Близкия изток и Азия. Почти фатална тонзилектомия през 1980-те го повежда по пътя на християнството. Сега той изнася лекции за Холокоста и посещава синагоги в Европа, Америка и скоро Австралия, споделяйки своята история за изкуплението.

Преди няколко години Кай се вижда отново с баща си, който се беше оженил повторно. Двамата са включени в скорошен документален филм на HBO, "The Commandant's Shadow", който току-що беше номиниран за награда Еми за 2025 г. за "най-добър документален филм". Той описва подробно престъпленията на Рудолф чрез автобиографията му, прочетена отчасти от Ханс-Юрген, и показва как Кай и баща му се срещат с оцелялата от Аушвиц Анита Ласкер-Валфиш и нейната дъщеря Мая, психотерапевт.

"Тя беше един от хората, които пострадаха от тази машина, създадена от [дядо ми]", каза Кай за Анита, сега на 99 години и живееща в Лондон.

16 April 1947 | A few minutes after 10 a.m. Rudolf Höss, the founder and the first commandant of the German Nazi Auschwitz concentration and extermination camp was executed.



The execution was carried out at the site of the former Auschwitz I camp - the gallows stood at the… pic.twitter.com/1PRXHPtrIw