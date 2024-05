Дженифър Лопес и Бен Афлек пак са пред развод?

Д женифър Лопес, която вчера беше забелязана да разглежда нов дом, и Бен Афлек са на път да се разведат. Източници на таблоида In Touch твърдят, че двойката вече не живее заедно и планира да обяви за продажба имението си на стойност 61 млн. долара.

През последните седмици двойката не се е появявала заедно на публични места и живее в различни части на страната: Дженифър - в Ню Йорк, а Бен - в Лос Анджелис. Дългата раздяла провокира множество слухове за проблеми в отношенията на двойката, които според запознати се потвърждават.

Jennifer Lopez and Ben Affleck have been spending time apart — but they're not calling it quits just yet. https://t.co/J3xCcpyxWY — Us Weekly (@usweekly) May 17, 2024

"Бен вече се е изнесъл и те вероятно ще трябва да продадат мечтания дом, който търсиха две години", твърди източникът. "В момента Бен е съсредоточен върху работата и децата. Те никога няма да спрат да се обичат, но тя не може да го контролира, а той не може да я промени. Няма начин това да продължи дълго", твърди източникът на медията.

Според запознати основният проблем във връзката на Джей Ло и Бен е, че двамата имат различно отношение към публичността. Лопес е твърде щастлива да позира пред папараците, да снима документален филм в дома си и да разкрива подробности от личния си живот в текстове на песни. От друга страна, Афлек избягва всякакво медийно внимание към личния си живот. През 2003 г. се появиха слухове, че това е причината за раздялата на двойката.

В документалния филм на Джей Ло "Това съм аз", Бен Афлек признава: "Преди да се съберем ѝ казах: "Виж, едно от нещата, които не искам, е връзка в социалните мрежи. После осъзнах, че не е честно. Това е все едно да се ожениш за капитана на кораб и да кажеш: "Ама аз не искам да съм заобиколен от вода. Опитваме се да се научим да правим компромиси."

Дженифър добави, че осъзнава, че съпругът ѝ не обича да е на показ, но не иска да я спира.

Jennifer Lopez and Ben Affleck Are Reportedly ‘Headed for a Divorce,’ He ‘Already Moved Out’ https://t.co/i4fSPUf2qo — lovebscott (@lovebscott) May 15, 2024

В момента на заснемането на една от сцените на документален филм за певицата, Афлек бил изумен, че съпругата му показва на участниците в проекта любовните си писма. Той влиза в стаята, докато Лопес показва на външни лица серия от писмата на Бен, които нарича "Най-великата любовна история, която никога не е разказвана".

"Наистина намерих красота, поезия и ирония във факта, че това е най-голямата любовна история, която никога не е разказвана. Но ако я заснемеш, значи тя вече не е съкровена тайна", каза актьорът.

"Бен никога не би се опитал да попречи на мечтите на Дженифър или да ѝ каже, че не може да направи нещо, което ще развие кариерата ѝ, въпреки че тя може да бъде доста властна спрямо него", отбелязва вътрешният източник.

Намирането на компромис за двойката може да се е оказало по-трудно, отколкото са предполагали. "Те чакаха почти две десетилетия, за да се съберат отново, но в крайна сметка отново не се получи", обяснява източник, близък до двойката.

"И двамата казаха, че са пораснали и са се поучили от грешките си, но някои от сериозните проблеми, които ги разделиха първия път, така и не бяха разрешени".

Jennifer Lopez and Ben Affleck are on ‘two completely different pages’ in their marriage: report https://t.co/xxGGTaySMI pic.twitter.com/eTSDbnUPmY — Page Six (@PageSix) May 17, 2024

Бен Афлек и Дженифър Лопес се запознаха в началото на 2000 г., бяха сгодени през 2003 г., но отмениха сватбата. По време на пандемията звездите отново започнаха да общуват и решиха да дадат още един шанс на връзката си. Двойката сключи брак през 2022 г.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase