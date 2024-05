„Градината на времето“: Цветята доминираха на тазгодишната Met Gala (СНИМКИ)

Г ала вечерята на музея Метрополитън, която е ежегодно светско събитие в Ню Йорк, отново се превърна във внушителен спектакъл под открито небе, предадоха световните агенции.

Звезди като Пенелопе Крус, Кайли Миноуг, Зендая, Дженифър Лопес, Деми Мур, Ума Търман, Ариана Гранде, Синтия Ериво, Ая Накамура, Ана Уинтур, Сара Джесика Паркър и много други предизвикаха ентусиазма на множеството, събрало се пред музея. Знаменитостите позираха дълго време пред фоторепортерите, а после изкачиха емблематичните стъпала.

Met Gala 2024: Memorable looks from fashion’s biggest night



Celebrities served their best fashion looks on the 2024 Met Gala red carpet Monday, May 6. Held in New York City, the theme, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion,” is positioned to be an… pic.twitter.com/DkUXY2lBhx