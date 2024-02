"Търсех някой, който да ме накара да се чувствам обичана": Джей Ло сподели за трудното си детство

Д женифър Лопес разсъждава върху детството си по време на откровен момент в новия си документален филм „The Greatest Love Story Never Told“.

Изпълнителката, която е израснала в Бронкс твърди, че не е получила достатъчно любов от родителите си.

„Когато растях, винаги търсех някой, който да ме накара да се чувствам обичана“, каза тя на зрителите.

„Бях средното дете, не най-малкото, не първородното... просто се изгубих малко между всичко това“, продължи 54-годишната Лопес, споменавайки сестрите си Лесли и Линда.

Лопес говори и за родителите си Гуадалупе Родригес и Дейвид Лопес, които се развеждат през 90-те години.

„Чувствах се много пренебрегната от баща ми, защото той винаги работеше нощем, след което спеше по цял ден и не чувствах, че имам достатъчно връзка с него“, каза тя.

„Майка ми беше нарцистична, център на вниманието, купонджийка“, добави Лопес.

Джей Ло по-рано спомена за сложните отношения с майка си в документалния филм на Netflix от 2022 г. „Halftime“.

„Майка ми е супер сложна жена и искаше да сме независими и никога да не се налага да разчитаме на мъж“, обясни Лопес.

„Тя направи това, което трябваше да направи, за да оцелее, и това я направи силна, но също така я направи твърда“, продължи тя, твърдейки, „Тя ни победи.“

Отношенията между майка и дъщеря станали сложни, когато Лопес се противопоставила на желанията на Гуадалупе, като се отказа да ходи в колеж.

