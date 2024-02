Компромисът, който направи Бен Афлек заради връзката си с Дженифър Лопес

К огато Дженифър Лопес и Бен Афлек подновиха романса си през 2021 г. след почти две десетилетия разлика, звездата от Air имаше молба.

Лопес има 253 милиона последователи в Instagram – и Афлек не искаше връзката им да се разиграва пред любопитни очи, казва той в новия ѝ документален филм на Amazon Prime "The Greatest Love Story Never Told" .

„Когато се събрахме отново, казах: „Слушай, едно от нещата, които не искам, е връзка в социалните медии“, спомня си 51-годишният актьор и режисьор. „Тогава осъзнах, че не е честно да питам. Това е нещо като, че ще се омъжиш за капитан на кораб и си казваш: „Е, не харесвам водата.“

Въпреки страховете на Афлек, двойката успя да се справи, като се сгоди през април 2022 г. и сключи брак в Лас Вегас същия юли. През годините след това 54-годишната Лопес от време на време споделя снимки и видеоклипове на Афлек в социалните си медии, включително сладко видео, на което пеят „(What A) Wonderful World“ на Сам Кук в колата в чест на рождения му ден през август.

„Ние сме само двама души с различни подходи, които се опитват да се научат да правят компромиси“, казва той в документа.

Лопес също говори открито за начините, по които Афлек се чувства неудобно в светлината на прожекторите, особено като вдъхновение за новия ѝ албум "This Is Me…Now" и придружаващия го филм "This Is Me…Now: A Love Story".

„Не мисля, че Бен се чувства много комфортно да правя всичко това“, казва тя. „Но той ме обича, знае, че съм артист и ще ме подкрепя по всякакъв възможен начин, защото знае, че не можеш да ме спреш да правя музиката, която направих… той не иска да ме спре. Но това не означава, че му е удобно да бъде музата."

"The Greatest Love Story Never Told", който започва да се излъчва във вторник, предлага на феновете поглед зад кулисите на създаването на амбициозния нов проект на Лопес. Филмът, режисиран от Джейсън Бърг, включва интервюта с най-близкия кръг на звездата, както и нейни продуцентски партньори и дългогодишни сътрудници.

В документалния филм Лопес разкрива, че Афлек ѝ е дал много специален подарък на първата им Коледа, след като се събрали отново: книга, включваща всяко писмо и имейл, които някога са си разменили в продължение на две десетилетия, която той е озаглавил „Най-великата любовна история, никога не е разказвана“.

Афлек придружи Лопес на премиерата на оригиналния ѝ филм в Лос Анджелис на 13 февруари и получи емоционална благодарност от звездата, когато излезе на сцената преди прожекцията.

Режисьорът на "This Is Me…Now: A Love Story" Дейв Майерс – разясни още повече за специалната връзка на двойката.

„Чувствам, че имам истинска любов в живота си и когато погледна това, като бях в къщата им и бях в интимни пространства с тях в продължение на няколко месеца, просто изглеждаше, че те са много, много много истинска любов … Беше наистина прекрасно да се види колко подкрепящи се са един към друг. Това ме вдъхнови дори в брака ми“, каза той. „Очевидно Джен и нейната решителност са довели до 95% от това, но не знам дали има Джен без Бен в този момент.“