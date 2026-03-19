Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

И ран съобщи днес за екзекуцията на трима "бунтовници", осъдени за убийство на служители на силите за сигурност, предаде Франс прес.

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

"Тримата осъдени бунтовници бяха обесени тази сутрин - в четвъртък, 19 март, за убийство и за извършване на операция в подкрепа на ционисткия режим и на Съединените щати", съобщи "Мизан онлайн", официалният уебсайт на иранската съдебна система.

Екзекуцията е извършена два месеца след прерасналите в кървави сблъсъци протести в Иран заради влошената икономическа ситуация, отбелязва АФП.