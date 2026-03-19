Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Ц ените на газа в Европа скочиха с до 35%, след като нови удари засегнаха енергийната инфраструктура в Близкия изток, включително основния газови обект в Катар.

Цената на нидерландския фючърсен договор за природен газ TTF, считан за европейски еталон, скочи до 74 евро, преди да отбележи леко понижение.

Цената на газа скочи с над 70%, идва ли нова криза с инфлацията

Две вълни от ирански удари нанесоха „значителни щети“ в Рас Лафан, Катар – най-големият център за втечнен природен газ в света, което породи нови опасения относно енергийните доставки.

В сряда държавната телевизия на Иран съобщи, че иранска ракета е ударила газопреработвателно съоръжение в Рас Лафан, Катар, на което вече бяха нанесени щети, предаде Франс прес.

"Рафинерията в Рас Лафан в Катар бе ударена отново от ракета, тя гори“, заявиха от иранската държавна телевизия в канала си в приложението Telegram.

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

По-рано Катар обяви, че е прехванал четири от петте балистични ирански ракети, изстреляни от силите на Техеран, но петата е нанесла удар в Рас Лафан, причинявайки "значителни щети".

Почти едновременно с разпространената сега информация от иранската държавна телевизия катарското министерството на отбраната съобщи, че в индустриалната зона на Рас Лафан горят два пожара, предаде Ройтерс. Уточнява се, че няма пострадали.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че във вторник е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и Емира на Катар Тамам бин Хамад Ал Тани и е призовал да бъде наложен мораториум върху нападението срещу гражданска инфраструктура, по-специално енергийна.

Ирански удар спря най-големия завод за газ в света

В последните седмици напрежението в Близкия изток рязко ескалира след началото на съвместната военна кампания на САЩ и Израел срещу цели, свързани с Иран. Техеран от своя страна отговори с ракетни атаки срещу обекти, които счита за свързани с противниците си в региона. Катар, който е ключов енергиен център и един от най-големите износители на втечнен природен газ в света, се оказва въвлечен в конфликта заради стратегическата си инфраструктура. Международната общност предупреждава, че удари срещу енергийни съоръжения могат да имат сериозни последици както за регионалната сигурност, така и за глобалните енергийни пазари.