Свят

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Цената на синьото гориво в Европа удари 74 евро за мегаватчас след атака срещу рафинерията в Рас Лафан. Катарската отбрана потвърди за два големи пожара в индустриалната зона, докато Техеран официално пое отговорност за ударите

19 март 2026, 10:18
Ц ените на газа в Европа скочиха с до 35%, след като нови удари засегнаха енергийната инфраструктура в Близкия изток, включително основния газови обект в Катар.

Цената на нидерландския фючърсен договор за природен газ TTF, считан за европейски еталон, скочи до 74 евро, преди да отбележи леко понижение.

Две вълни от ирански удари нанесоха „значителни щети“ в Рас Лафан, Катар – най-големият център за втечнен природен газ в света, което породи нови опасения относно енергийните доставки.

В сряда държавната телевизия на Иран съобщи, че иранска ракета е ударила газопреработвателно съоръжение в Рас Лафан, Катар, на което вече бяха нанесени щети, предаде Франс прес.

"Рафинерията в Рас Лафан в Катар бе ударена отново от ракета, тя гори“, заявиха от иранската държавна телевизия в канала си в приложението Telegram.

По-рано Катар обяви, че е прехванал четири от петте балистични ирански ракети, изстреляни от силите на Техеран, но петата е нанесла удар в Рас Лафан, причинявайки "значителни щети".

Почти едновременно с разпространената сега информация от иранската държавна телевизия катарското министерството на отбраната съобщи, че в индустриалната зона на Рас Лафан горят два пожара, предаде Ройтерс. Уточнява се, че няма пострадали.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че във вторник е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и Емира на Катар Тамам бин Хамад Ал Тани и е призовал да бъде наложен мораториум върху нападението срещу гражданска инфраструктура, по-специално енергийна.

В последните седмици напрежението в Близкия изток рязко ескалира след началото на съвместната военна кампания на САЩ и Израел срещу цели, свързани с Иран. Техеран от своя страна отговори с ракетни атаки срещу обекти, които счита за свързани с противниците си в региона. Катар, който е ключов енергиен център и един от най-големите износители на втечнен природен газ в света, се оказва въвлечен в конфликта заради стратегическата си инфраструктура. Международната общност предупреждава, че удари срещу енергийни съоръжения могат да имат сериозни последици както за регионалната сигурност, така и за глобалните енергийни пазари.

Източник: БТА, Иво Тасев/ БГНЕС    
Цени на газа Енергийна инфраструктура Катар Рас Лафан Ирански удари Близък изток Втечнен природен газ Геополитическо напрежение Глобални енергийни пазари TTF фючърси
Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за войната в Иран

Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

Свят Преди 14 минути

Някои служители на Белия дом не вярват, че искането на Министерството на отбраната има реалистичен шанс да бъде одобрено в Конгреса, заяви висш служител на администрацията

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 19 минути

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 52 минути

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

България Преди 59 минути

Той твърди, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали

Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

Свят Преди 1 час

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

България Преди 1 час

Причината са нарушения на изискванията на Изборния кодекс

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Свят Преди 1 час

Очевидци са казали пред швейцарски медии, че силни ветрове са блъскали планинския склон в момента на инцидента. По-късно властите съобщиха, че жертвата е 61-годишна жена от региона

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Във въпросната база живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет. Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на двамата, но това в крайна сметка не се е случило

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Любопитно Преди 1 час

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

България Преди 2 часа

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Свят Преди 2 часа

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Свят Преди 2 часа

Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Любопитно Преди 2 часа

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех

Правосъдното министерство с дискусия за ключови назначения в съдебната власт

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

България Преди 3 часа

Покани за участие са отправени към над 20 организации

За първи път от началото на войната: „Хизбула" удари Израел

За първи път от началото на войната: „Хизбула“ удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Свят Преди 3 часа

Междувременно ирански ракетни атаки отнеха живота на три палестинки на окупирания Западен бряг

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

България Преди 3 часа

В надпреварата за място в следващото Народно събрание ще участват общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции

