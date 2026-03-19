България

Мъж загина при пожар в София

Късо съединение в електрическо одеяло е вероятната причина за инцидента

19 март 2026, 10:10
Мъж загина при пожар в София
Източник: БТА

М ъж на 74 години е загинал в сряда вследствие на задушаване при пожар в къща в кв. „Васил Левски” в София. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

При пристигане на екипите къщата е била силно задимена.

По първоначална информация пожарът най-вероятно е предизвикан от късо съединение в електрическо одеяло.

Пожарникарите в страната са реагирали на общо 129 сигнала за произшествия през последното денонощие, като са потушени 102 пожара.

От тях 27 са били с преки материални щети, а 75 са преминали без сериозни поражения. Извършени са и 26 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирано е едно лъжливо повикване.

Източник: Валерия Димитрова, БТА      
софия пожар загинал
