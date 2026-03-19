Огнището на менингит в Англия е „експлозивно“, случаите растат бързо

Студенти се редят на опашка в Кент за поставяне на ваксина срещу менингит B

И нфекциите от менингит в графство в югоизточната част на Англия продължават да нарастват, като в сряда бяха потвърдени пет нови случая – в това, което експерти определят като едно от най-бързо разрастващите се огнища на заболяването, които са виждали във Великобритания.

На 15 март Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA), орган за обществено здраве, издаде предупреждение, потвърждавайки, че двама души са починали по време на огнище на менингит.

То е възникнало в и около Кентърбъри – град с около 60 000 души население в графство Кент, близо до Лондон. По-късно здравните власти потвърдиха, че щамът е менингит B (MenB), пише The Guardian в обобщение по темата.

Към 17 март UKHSA съобщи за 20 случая на инвазивно менингококово заболяване. Броят постепенно е нараснал от първоначалната оценка от 11 случая и включва двамата починали.

Здравните власти смятат, че всички първоначални случаи са свързани с вълна сред хора, посетили нощния клуб Club Chemistry в Кентърбъри на 5, 6 или 7 март. Клубът впоследствие доброволно е затворил.

Кои са починалите

Една от жертвите е идентифицирана като 18-годишната Джулиет Кени, която се е подготвяла за своите A-level изпити – академични квалификации за ученици на възраст 16–18 години във Великобритания.

Директорът на гимназията Queen Elizabeth’s Grammar School във Фавършам – град на около 16 км от Кентърбъри – заяви, че Кени е била „изключително мила, внимателна и интелигентна и обичаше нашето училище, където беше много щастлива“.

Другият починал, чието име все още не е обявено, е бил студент в Университета на Кент.

UKHSA започна пълномащабна реакция на 15 март, включително подготовка за раздаване на антибиотици в университетския кампус. Хората, които са били в Club Chemistry в посочените дати, бяха призовани да се явят за прием на антибиотици.

На 17 март UKHSA обяви целева ваксинационна програма срещу MenB за студенти, живеещи в общежитията на Университета на Кент. Посочва се, че програмата може да бъде разширена по-късно.

Чести ли са огнищата на менингит във Великобритания

Главният изпълнителен директор на UKHSA Сюзън Хопкинс заяви, че броят на случаите за толкова кратък период е „безпрецедентен“ и определи огнището като „експлозивно“.

Министърът на здравеопазването на Великобритания Уес Стрийтинг, който отговаря за здравните и социалните грижи в Англия, каза: „Това, което ни притеснява при огнището в Кентърбъри, е скоростта и мащабът на разпространение на заболяването“.

Според UKHSA през 2024–25 г. са регистрирани 378 случая на инвазивно менингококово заболяване, от които 80% или 313 случая, са MenB.

Има ли ваксинационна програма срещу менингит във Великобритания

От 2015 г. ваксината срещу MenB се предлага на бебета на осем седмици, с втора доза на 12 седмици и бустер на една година. Други рутинни детски ваксини, включително комбинираната 6-в-1 и пневмококовата ваксина, също могат да предпазват от менингит.

Ваксината MenACWY, която покрива четири други менингококови групи, се предлага на тийнейджъри в 9. и 10. клас и може да бъде поставяна до 25-годишна възраст. Но тийнейджърите, родени преди 2015 г., не са ваксинирани срещу MenB.

Въпреки че MenB представлява 80% от случаите на инвазивно менингококово заболяване, досега Съвместният комитет по ваксини и имунизации на Обединеното кралство (JCVI) – орган, който съветва правителството – не е счел ваксинирането срещу MenB за икономически ефективно при тийнейджърите, тъй като то не предотвратява разпространението на бактерията от човек на човек, не обхваща всички различни щамове на група B и не осигурява дълготрайна защита.

Стрийтинг обяви, че е поискал от JCVI „да преразгледа критериите за допустимост за ваксини срещу менингит“. Той заяви, че прави това „без да предрешава тяхното решение“.