Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Бебетата вече ще се тестват за още три тежки диагнози, сред които спинална мускулна атрофия и муковисцидоза

19 март 2026, 10:15
СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки
Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас
Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт
Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април
СГС гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък
България временно спира търговията с емисии на ЕС
Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

В сички новородени български бебета вече ще бъдат изследвани за още три тежки редки заболявания. Към досегашния масов неонатален скрининг се добавят тестове за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити и муковисцидоза. Така общият брой на изследваните редки болести при раждането става шест.

До момента програмата включваше фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречна хиперплазия. Разширяването на скрининга е ключова стъпка в здравната политика, тъй като тези заболявания често нямат видими симптоми веднага след раждането, а ранната диагностика е решаваща за успешното лечение.

Как се извършват изследванията?

Пробите се вземат в неонатологичните отделения в цялата страна чрез т.нар. „суха капка кръв” върху специална филтърна бланка. След това те се изпращат в две специализирани лаборатории в София – едната в СБАЛАГ „Майчин дом”, а другата в Болницата по детски болести „Проф. Иван Митев”.

„Масовият неонатален скрининг цели да обхване 100% от новородените. С добавянето на новите три заболявания вече сме по-близо до европейските стандарти. Смисълът на всичко, което правим, е откриването на болестта в първите часове, за да може лекарите да реагират своевременно с подходяща терапия”, обясни в ефира на NOVA д-р Ирена Брадинова, началник на Националната генетична лаборатория към „Майчин дом”.

Експертите поясняват, че докато повечето тестове са биохимични, изследването за спинална мускулна атрофия представлява ДНК анализ. Поради тази причина изискванията за информирано съгласие от страна на родителите са по-специфични. В момента се работи по прецизиране на формулировките, за да бъде процесът максимално ясен за семействата.

Източник: NOVA    
Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

Гюров от Брюксел: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

Свят Преди 13 минути

Някои служители на Белия дом не вярват, че искането на Министерството на отбраната има реалистичен шанс да бъде одобрено в Конгреса, заяви висш служител на администрацията

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96" АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 18 минути

Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

Свят Преди 1 час

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

България Преди 1 час

Причината са нарушения на изискванията на Изборния кодекс

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Свят Преди 1 час

Очевидци са казали пред швейцарски медии, че силни ветрове са блъскали планинския склон в момента на инцидента. По-късно властите съобщиха, че жертвата е 61-годишна жена от региона

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

България Преди 1 час

Инициативата е част от мерките на вътрешното министерство за предотвратяване на злоупотреби

Дронове са засечени над военна база във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Във въпросната база живеят държавният секретар Марко Рубио и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет. Дроновете над Форт Макнеър са накарали служителите да обмислят преместването на двамата, но това в крайна сметка не се е случило

Диетата MIND: Хранителният режим, който подмладява мозъка с 2 години

Любопитно Преди 1 час

Ново мащабно проучване установява, че комбинирането на две от най-популярните диети в света забавя стареенето на ключови мозъчни структури

Румен Радев представя приоритетите на "Прогресивна България"

България Преди 2 часа

Събитието ще се проведе от 17.00 часа в Зала 3 на НДК

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Свят Преди 2 часа

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Свят Преди 2 часа

Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам

Не е до късмет: Защо някои хора никога не забогатяват

Любопитно Преди 2 часа

Психолог обяснява защо много хора се затрудняват да натрупат богатство и кои детски вярвания могат да блокират финансовия успех

За първи път от началото на войната: „Хизбула" удари Израел, сирени и експлозии разтърсиха Тел Авив

Свят Преди 3 часа

Междувременно ирански ракетни атаки отнеха живота на три палестинки на окупирания Западен бряг

Топ 5 грешки, които допускаме преди преглед или изследвания

Любопитно Преди 3 часа

Прегледът при лекар или назначени изследвания е важна процедура за наблюдение на вашето здраве. Но дори малки грешки преди посещението ви могат да повлияят на резултатите от изследванията и цялостната оценка на състоянието на тялото ви

Празник е! Вижте кой има повод да почерпи

България Преди 3 часа

На 19 март православната църква почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария

19 март: „Шок и ужас" и призракът на несъществуващи оръжия

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

