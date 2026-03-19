Н ационална агенция за приходите (НАП) внедрява система с изкуствен интелект във всичките си организационни структури. Проектът се осъществява съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в изпълнение на мярка „Интегриране на технологии с използване на изкуствен интелект за целите на автоматизиране на процесите по предоставяне на информация и изготвяне на отговори на запитвания към гражданите и бизнеса“ и Стратегическия план на НАП 2026 г. – 2030 г.

Проектът е значима иновативна стъпка по отношение на въвеждане на изкуствен интелект (AI) в държавната администрация. След успешен пилотен период той навлиза във фаза на разширено ползване от служителите на Агенцията. В проекта се включват Централно управление и служители от седемте териториални дирекции на НАП.

Системата позволява да се извършват общи и специфични търсения, включително и дефиниране на конкретни казуси, свързани с променящото се данъчно и осигурително законодателство. В същото време способностите на системата се обогатяват и подобряват в реално време. Тя мигновено генерира отговори, улеснявайки служителите на приходната агенция в предоставянето на по-качествени услуги за гражданите и по-бързи отговори на различни запитвания.

Изкуственият интелект интегрира нормативни и вътрешноадминистративни документи, както и актуални външни официални източници. Системата е уникална с това, че работи само с отворени модели, като разработения от INSAIT - BgGPT. Те са особено подходящи за внедряване в публичната администрация, където прецизността на терминологията и задълбоченото разбиране на българската правна рамка са от ключово значение. Системата надвишава производителността на платените решения на водещи световни компании за дадената задача.

IDG.BG: Хюлет-Пакард България даде старт на проекта с Националната агенция по приходите

Следващите стъпки на проекта включват редица специализирани казуси, интегриране във вътрешните процеси и системи съвместно с „Информационно обслужване“ и ежедневно и пълноценно използване на системата от над 7 000 служители на Агенцията.

BgGPT: Първият изкуствен интелект на български език вече е общодостъпен

Проектът е част от инициатива на INSAIT за осигуряване на суверенитет на българската държава в изкуствения интелект. Тя включва внедряване в ключови български институции, като НАП е първата административна структура, която масово въвежда в работата си BgGPT. Разработването и използването на национални езикови модели като BgGPT в контролирана институционална среда върху собствен хардуер е от съществено значение. С това е решен един от основните проблеми с изтичането на данни при интегрирането на изкуствен интелект в държавни институции. Внедряването на национално независим изкуствен интелект в държавните институции върху собствен хардуер поставя основите на устойчив AI суверенитет на България. Комбинацията от собствен хардуер и отворени национални модели представлява конкретен принос към европейската цел за стратегическа автономия в тези ключови направления.