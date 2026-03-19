НАП внедрява система с изкуствен интелект

19 март 2026, 10:35
Н ационална агенция за приходите (НАП) внедрява система с изкуствен интелект във всичките си организационни структури. Проектът се осъществява съвместно с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в изпълнение на мярка „Интегриране на технологии с използване на изкуствен интелект за целите на автоматизиране на процесите по предоставяне на информация и изготвяне на отговори на запитвания към гражданите и бизнеса“ и Стратегическия план на НАП 2026 г. – 2030 г.

Събират налозите само на едно място - в национална агенция по приходите

Проектът е значима иновативна стъпка по отношение на въвеждане на изкуствен интелект (AI) в държавната администрация. След успешен пилотен период той навлиза във фаза на разширено ползване от служителите на Агенцията. В проекта се включват Централно управление и служители от седемте териториални дирекции на НАП. 

Системата позволява да се извършват общи и специфични търсения, включително и дефиниране на конкретни казуси, свързани с променящото се данъчно и осигурително законодателство. В същото време способностите на системата се обогатяват и подобряват в реално време. Тя мигновено генерира отговори, улеснявайки служителите на приходната агенция в предоставянето на по-качествени услуги за гражданите и по-бързи отговори на различни запитвания.

Новата информационна система на НАП стартира днес

Изкуственият интелект интегрира нормативни и вътрешноадминистративни документи, както и актуални външни официални източници. Системата е уникална с това, че работи само с отворени модели, като разработения от INSAIT - BgGPT. Те са особено подходящи за внедряване в публичната администрация, където прецизността на терминологията и задълбоченото разбиране на българската правна рамка са от ключово значение. Системата надвишава производителността на платените решения на водещи световни компании за дадената задача. 

IDG.BG: Хюлет-Пакард България даде старт на проекта с Националната агенция по приходите

Следващите стъпки на проекта  включват редица специализирани казуси, интегриране във вътрешните процеси и системи съвместно с „Информационно обслужване“ и ежедневно и пълноценно използване на системата от над 7 000 служители на Агенцията. 

BgGPT: Първият изкуствен интелект на български език вече е общодостъпен

Проектът е част от инициатива на INSAIT за осигуряване на суверенитет на българската държава в изкуствения интелект. Тя включва внедряване в ключови български институции, като НАП е първата административна структура, която масово въвежда в работата си BgGPT. Разработването и използването на национални езикови модели като BgGPT в контролирана институционална среда върху собствен хардуер е от съществено значение. С това е решен един от основните проблеми с изтичането на данни при интегрирането на изкуствен интелект в държавни институции. Внедряването на национално независим изкуствен интелект в държавните институции върху собствен хардуер поставя основите на устойчив AI суверенитет на България. Комбинацията от собствен хардуер и отворени национални модели представлява конкретен принос към европейската цел за стратегическа автономия в тези ключови направления. 

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 15 минути

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

<p>Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия</p>

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 16 минути

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

България Преди 58 минути

Полицаи провериха 11 адреса в павликенските села Върбовка и Бяла черква

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 1 час

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

България Преди 1 час

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Свят Преди 1 час

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

<p>Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за войната в Иран</p>

Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

Свят Преди 1 час

Някои служители на Белия дом не вярват, че искането на Министерството на отбраната има реалистичен шанс да бъде одобрено в Конгреса, заяви висш служител на администрацията

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 1 час

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

България Преди 1 час

Бебетата вече ще се тестват за още три тежки диагнози, сред които спинална мускулна атрофия и муковисцидоза

Мъж загина при пожар в София

Мъж загина при пожар в София

България Преди 2 часа

Късо съединение в електрическо одеяло е вероятната причина за инцидента

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 2 часа

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 2 часа

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

Свят Преди 2 часа

„Съединените щати не знаеха нищо за тази конкретна атака, а държавата Катар по никакъв начин не е участвала в нея, нито е имала каквато и да е представа, че тя ще се случи“, написа Тръмп в Truth Social

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

България Преди 2 часа

Той твърди, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали

Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

Свят Преди 2 часа

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

България Преди 2 часа

Причината са нарушения на изискванията на Изборния кодекс

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Орлин Горанов кацна на родна земя

Edna.bg

Без сцена и светлини: Енрике Иглесиас сподели сантиментланла снимка

Edna.bg

Стоичков: България има много диаманти и от нас зависи дали ще ги шлифоваме

Gong.bg

Обявиха новото партньорство на Академията на ЦСКА

Gong.bg

Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Nova.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg