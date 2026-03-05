Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

С лужебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност в Министерския съвет, който бе свикан заради войната в Близкия изток.

Той апелира хората да не се поддават на дезинформация, която "цели само да обърка и да уплаши българските граждани".

"Правителството и министрите работят всеки ден, говорят пред вас, медиите, няма тайни и нищо не е скрито", увери Гюров.

"Ситуацията е динамична, променя се - ние винаги трябва да имаме най-актуалната информация. В същото време беше много важно, че разширихме състава от постоянните членове на Съвета по сигурността и поканихме представители на НС именно за да избегнем всякакви спекулации, че има скрита информация", обясни Гюров на въпрос дали има промяна в ситуацията от първия Съвет по сигурността, проведен в събота.

"Към този момент сме отправили задачи и към службите и министрите да следят обстановката и при нужда да вземат адекватни решения. Това е, което имаме към момента", каза още служебният премиер.

Представители на парламентарни политически присъстваха в Министерския съвет за заседание на Съвета по сигурност. В сградата влязоха Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане", Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало", Наталия Киселова, председател на парламентарната група на "БСП Обединена левица", Кирил Веселински от МЕЧ, Ивелин Михайлов от "Величие" и Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на "Има такъв народ".

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Съпредседателят на “Да, България” и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев каза преди началото на Съвета по сигурността, че очаква от заседанието да научи повече за рисковете от потенциална мигрантска вълна и за доставките на петрол и втечнен газ заради напрежението в Близкия изток.

До момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и това трябва да е общоевропейска политика, а не индивидуален наш ход, каза още Мирчев. Знам от МВР, че мерки по границата са взети, съобщи той.

Очаквам службите и министрите да ни запознаят с реалната ситуация, каза Мирчев и допълни, че до известна степен депутатите са информирани от материалите, предоставени в Народното събрание от службите за сигурност. По думите на Мирчев на Съвета по сигурността към МС трябва да бъдат дадени всички детайли.

Попитан за американските самолети на летището в София, Мирчев отговори, че единственото, което го тревожи, са българските партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората.

„Възраждане“

В последните шест дни правителството смени четири пъти позицията си, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов относно свикания Съвет по сигурност към Министерския съвет (МС) във връзка със ситуацията в Близкия изток. Той посочи, че напуска по-рано заседанието заради погребението на депутата от партията Славчо Крумов.

Според Костадинов първоначално представители на правителството са казали, че няма от какво да се притесняваме. По-късно обаче е бил свикан Съветът по сигурност, на който не са били поканени представители на парламента, посочи той. По думите му след това е съобщено, че „трябва да дойдат още военни самолети, транспортно зареждащи“. Накрая, шест дни по-късно, свикват втори Съвет, в който ние участваме вече, посочи Костадинов.

Изключително притеснен съм за националната сигурност, защото виждам в кабинета желание да заблуждава не само гражданите, но и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света, заяви също лидерът на „Възраждане“. Нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра, коментира Костадинов.

„ДПС – Ново начало“

„Отбиване на номера“ – с тези думи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Станислав Анастасов определи заседанието на Съвета по сигурността. Не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре, каза той пред журналисти, напускайки сградата на МС.

Служебното правителство се провали тотално и българските граждани трябва да знаят, че няма правителство, коментира Анастасов. Българи бедстват в Близкия изток, няма адекватно действие, каза още той.

Обръщаме се към президента Йотова – това тук беше абсолютно несериозно нещо, по най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, заяви Анастасов. По думите му Илияна Йотова е дала заявка за обединител на нацията и сега тя трябва да докаже това.

„БСП – Обединена левица“

Първото ми очакване е да бъдат представени данни, които да успокоят българските граждани, коментира председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова преди началото на Съвета.

Киселова очаква да разбере повече и за мерките на служебното правителство по повод веригите на доставки на продукти.

По думите на председателя на ПГ на "БСП - Обединена левица" темата с конфликта в Близкия изток не трябва да се използва за предизборни цели. Киселова обясни, че следва да бъдат взети мерки и в тази посока.

„Има такъв народ“

Ще настояваме за повече информация, включително за американските самолети, които се намират на летището в София, заяви председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов на влизане в МС.

Йорданов критикува военния министър, като каза: „Военният министър сливи ли имаше в устата няколко дни по-рано, когато ни убеждаваше, че няма да има никакъв проблем“.

По думите на Йорданов Съединените щати са съюзник на България в НАТО, но според него става дума за операция, която не е на Алианса. „Америка ни е съюзник в НАТО, но това не е операция на НАТО и това превръща гражданско летище във военна цел“, заяви той.

Тошко Йорданов изрази и съмнение в обяснението, че присъствието на самолетите е свързано с обучение, като заяви, че според него „видимо се лъже“, че става въпрос за тренировъчна дейност.

МЕЧ

Председателят на парламентарната група на МЕЧ Кирил Веселински определи като закъсняло свикването на Съвета по сигурност към Министерския съвет с участието на парламентарно представените партии.

Според него подобен съвет е трябвало да бъде свикан при първа възможност. По думите му забавянето е създало усещане за липса на прозрачност. „Този съвет трябваше да бъде свикан при първия възможен момент, защото така остана усещането за нещо скрито, за нещо притеснително“, каза Веселински.

Той коментира и информацията за изстреляна ракета към Турция, която по думите му е била прихваната и свалена от съюзник на България в НАТО.

Според него ситуацията поставя въпроса доколко е гарантирана националната сигурност на страната. Веселински подчерта, че от МЕЧ многократно са заявявали позиция в подкрепа на „абсолютен неутралитет“.

Той посочи като пример позицията на Испания и на премиера Педро Санчес. По думите му в подобна ситуация най-важното е да бъде защитена националната сигурност на държавата.

„Стига сме се свивали, време е да имаме позиция, която да гарантира първо живота на българските граждани и след това - всички геополитически проблеми“, добави Веселински.

„Величие“

Не очаквам конкретни резултати от заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в заседанието на Съвета.

Михайлов коментира, че според него в заседанието участват хора, които са допринесли за създаването на настоящата ситуация. Той посочи, че е „шокиран“ от изявления на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, че трябва да се водят преговори с Иран.

По думите на Михайлов подобни призиви са популистки, тъй като, както той твърди, през годините е била разрушена част от военната инфраструктура и системата за защита на населението. Според него това включва и унищожаване на бомбоубежища в страната.

„Нищо не очаквам, защото хората, които са вътре, са участвали в разрушаването на структурата, която трябва да защити гражданите при евентуална бомбена атака“, заяви той.

Михайлов даде пример с Варна, където по думите му от около година и половина се унищожават бомбоубежища.

Той посочи, че присъства на заседанието, за да разбере какви действия предприемат институциите и как в бъдеще може да се противодейства на подобни процеси. Според него в настоящата ситуация възможностите за реакция са ограничени.

Припомняме, че по-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещнаха преди заседанието на Съвета по сигурност. Разговорът беше предаван на живо във Фейсбук. По думите на Запрянов днес е много важен ден, предстои заседание на Съвета по сигурността, който ще разгледа въпросите за войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американски самолети на наша територия – тема, която ни позиционира като членове на НАТО. Запрянов отбеляза, че това присъствие не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България като достоен член на Алианса, заяви служебният военен министър.

Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че е предложил на служебния премиер спешно да се проведе Съвет по сигурността във връзка с изстреляните балистични ракети от Иран към Турция, която е натовска държава. Тази ситуация променя коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната, каза Запрянов вчера на брифинг в Министерския съвет. На Съвета по сигурността трябва да се вземат съответните държавни решения и да се сезират съответните държавни органи, каза Запрянов вчера.