Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

С лужебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност в Министерския съвет, който бе свикан заради войната в Близкия изток.
Той апелира хората да не се поддават на дезинформация, която "цели само да обърка и да уплаши българските граждани".
"Правителството и министрите работят всеки ден, говорят пред вас, медиите, няма тайни и нищо не е скрито", увери Гюров.
"Ситуацията е динамична, променя се - ние винаги трябва да имаме най-актуалната информация. В същото време беше много важно, че разширихме състава от постоянните членове на Съвета по сигурността и поканихме представители на НС именно за да избегнем всякакви спекулации, че има скрита информация", обясни Гюров на въпрос дали има промяна в ситуацията от първия Съвет по сигурността, проведен в събота.
"Към този момент сме отправили задачи и към службите и министрите да следят обстановката и при нужда да вземат адекватни решения. Това е, което имаме към момента", каза още служебният премиер.
Представители на парламентарни политически присъстваха в Министерския съвет за заседание на Съвета по сигурност. В сградата влязоха Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане", Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало", Наталия Киселова, председател на парламентарната група на "БСП Обединена левица", Кирил Веселински от МЕЧ, Ивелин Михайлов от "Величие" и Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на "Има такъв народ".
Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност
- „Продължаваме промяната – Демократична България“
Съпредседателят на “Да, България” и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев каза преди началото на Съвета по сигурността, че очаква от заседанието да научи повече за рисковете от потенциална мигрантска вълна и за доставките на петрол и втечнен газ заради напрежението в Близкия изток.
До момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и това трябва да е общоевропейска политика, а не индивидуален наш ход, каза още Мирчев. Знам от МВР, че мерки по границата са взети, съобщи той.
Очаквам службите и министрите да ни запознаят с реалната ситуация, каза Мирчев и допълни, че до известна степен депутатите са информирани от материалите, предоставени в Народното събрание от службите за сигурност. По думите на Мирчев на Съвета по сигурността към МС трябва да бъдат дадени всички детайли.
Попитан за американските самолети на летището в София, Мирчев отговори, че единственото, което го тревожи, са българските партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората.
- „Възраждане“
В последните шест дни правителството смени четири пъти позицията си, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов относно свикания Съвет по сигурност към Министерския съвет (МС) във връзка със ситуацията в Близкия изток. Той посочи, че напуска по-рано заседанието заради погребението на депутата от партията Славчо Крумов.
Според Костадинов първоначално представители на правителството са казали, че няма от какво да се притесняваме. По-късно обаче е бил свикан Съветът по сигурност, на който не са били поканени представители на парламента, посочи той. По думите му след това е съобщено, че „трябва да дойдат още военни самолети, транспортно зареждащи“. Накрая, шест дни по-късно, свикват втори Съвет, в който ние участваме вече, посочи Костадинов.
Изключително притеснен съм за националната сигурност, защото виждам в кабинета желание да заблуждава не само гражданите, но и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света, заяви също лидерът на „Възраждане“. Нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра, коментира Костадинов.
- „ДПС – Ново начало“
„Отбиване на номера“ – с тези думи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Станислав Анастасов определи заседанието на Съвета по сигурността. Не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре, каза той пред журналисти, напускайки сградата на МС.
Служебното правителство се провали тотално и българските граждани трябва да знаят, че няма правителство, коментира Анастасов. Българи бедстват в Близкия изток, няма адекватно действие, каза още той.
Обръщаме се към президента Йотова – това тук беше абсолютно несериозно нещо, по най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, заяви Анастасов. По думите му Илияна Йотова е дала заявка за обединител на нацията и сега тя трябва да докаже това.
- „БСП – Обединена левица“
Първото ми очакване е да бъдат представени данни, които да успокоят българските граждани, коментира председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова преди началото на Съвета.
Киселова очаква да разбере повече и за мерките на служебното правителство по повод веригите на доставки на продукти.
По думите на председателя на ПГ на "БСП - Обединена левица" темата с конфликта в Близкия изток не трябва да се използва за предизборни цели. Киселова обясни, че следва да бъдат взети мерки и в тази посока.
- „Има такъв народ“
Ще настояваме за повече информация, включително за американските самолети, които се намират на летището в София, заяви председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов на влизане в МС.
Йорданов критикува военния министър, като каза: „Военният министър сливи ли имаше в устата няколко дни по-рано, когато ни убеждаваше, че няма да има никакъв проблем“.
По думите на Йорданов Съединените щати са съюзник на България в НАТО, но според него става дума за операция, която не е на Алианса. „Америка ни е съюзник в НАТО, но това не е операция на НАТО и това превръща гражданско летище във военна цел“, заяви той.
Тошко Йорданов изрази и съмнение в обяснението, че присъствието на самолетите е свързано с обучение, като заяви, че според него „видимо се лъже“, че става въпрос за тренировъчна дейност.
- МЕЧ
Председателят на парламентарната група на МЕЧ Кирил Веселински определи като закъсняло свикването на Съвета по сигурност към Министерския съвет с участието на парламентарно представените партии.
Според него подобен съвет е трябвало да бъде свикан при първа възможност. По думите му забавянето е създало усещане за липса на прозрачност. „Този съвет трябваше да бъде свикан при първия възможен момент, защото така остана усещането за нещо скрито, за нещо притеснително“, каза Веселински.
Той коментира и информацията за изстреляна ракета към Турция, която по думите му е била прихваната и свалена от съюзник на България в НАТО.
Според него ситуацията поставя въпроса доколко е гарантирана националната сигурност на страната. Веселински подчерта, че от МЕЧ многократно са заявявали позиция в подкрепа на „абсолютен неутралитет“.
Той посочи като пример позицията на Испания и на премиера Педро Санчес. По думите му в подобна ситуация най-важното е да бъде защитена националната сигурност на държавата.
„Стига сме се свивали, време е да имаме позиция, която да гарантира първо живота на българските граждани и след това - всички геополитически проблеми“, добави Веселински.
- „Величие“
Не очаквам конкретни резултати от заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в заседанието на Съвета.
Михайлов коментира, че според него в заседанието участват хора, които са допринесли за създаването на настоящата ситуация. Той посочи, че е „шокиран“ от изявления на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, че трябва да се водят преговори с Иран.
По думите на Михайлов подобни призиви са популистки, тъй като, както той твърди, през годините е била разрушена част от военната инфраструктура и системата за защита на населението. Според него това включва и унищожаване на бомбоубежища в страната.
„Нищо не очаквам, защото хората, които са вътре, са участвали в разрушаването на структурата, която трябва да защити гражданите при евентуална бомбена атака“, заяви той.
Михайлов даде пример с Варна, където по думите му от около година и половина се унищожават бомбоубежища.
Той посочи, че присъства на заседанието, за да разбере какви действия предприемат институциите и как в бъдеще може да се противодейства на подобни процеси. Според него в настоящата ситуация възможностите за реакция са ограничени.
Припомняме, че по-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещнаха преди заседанието на Съвета по сигурност. Разговорът беше предаван на живо във Фейсбук. По думите на Запрянов днес е много важен ден, предстои заседание на Съвета по сигурността, който ще разгледа въпросите за войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американски самолети на наша територия – тема, която ни позиционира като членове на НАТО. Запрянов отбеляза, че това присъствие не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България като достоен член на Алианса, заяви служебният военен министър.
Вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че е предложил на служебния премиер спешно да се проведе Съвет по сигурността във връзка с изстреляните балистични ракети от Иран към Турция, която е натовска държава. Тази ситуация променя коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната, каза Запрянов вчера на брифинг в Министерския съвет. На Съвета по сигурността трябва да се вземат съответните държавни решения и да се сезират съответните държавни органи, каза Запрянов вчера.